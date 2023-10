Souris, clavier, pavé… les nouveaux accessoires Mac prouvent qu’Apple n’en a rien à faire de l’USB-C

En dévoilant ses nouveaux périphériques pour Mac, toujours dotés de ports Lightning, Apple confirme que la réglementation est nécessaire pour faire bouger les géants du numérique.

Dans la nuit de lundi à mardi, Apple a dévoilé ses nouveaux ordinateurs fixes et portables dotés de puces M3, les iMac M3 et MacBook Pro M3. Cela a également été l’occasion pour le constructeur américain de renouveler sa gamme d’accessoires avec une nouvelle souris Magic Mouse, un nouveau clavier Magic Keyboard et un nouveau pavé tactile Magic Trackpad. D’aucuns ont pu être surpris qu’Apple y conserve sa connectique Lightning, mais rien ne l’y obligeait.

Il faut dire que le renouvellement de ces trois produits intervient quelques semaines à peine après l’arrivée sur le marché des nouveaux iPhone 15 et 15 Pro ou de la nouvelle version des AirPods Pro 2. Des appareils qui ont tous vu leur connectique remplacée du port Lightning vers l’USB-C.

Dans la foulée, Apple a également présenté une nouvelle version de son stylet pour iPad, l’Apple Pencil, qui se recharge désormais avec de l’USB-C. Suite à ces annonces, on aurait pu espérer qu’Apple se soit enfin emparé de la connectique universelle, mais il n’en est finalement rien et, en cette fin d’année 2023, le constructeur continue de proposer des produits sous Lightning… ce qui n’a rien d’étonnant.

Une réglementation qui ne concerne pas les souris ni les claviers

Petit rappel des faits. En juin 2022, l’Union européenne a décidé d’une réglementation pour imposer l’USB-C comme chargeur universel. Dès lors, à moins de se heurter à une forte amende, tous les nouveaux produits lancés sur le marché européen à compter du 1er janvier 2024 devront être dotés d’une prise USB-C pour leur connectique. Exit donc aussi bien le micro-USB que le Lightning d’Apple. Seulement, cette réglementation ne concerne en fait pas l’ensemble des produits électroniques, mais seulement une liste définie par l’Union européenne :

les smartphones ;

; les tablettes ;

les liseuses électroniques ;

les écouteurs intra-auriculaires ;

; les appareils photo numériques ;

les casques et écouteurs ;

; les consoles de jeux vidéo portables ;

les enceintes portables qui sont rechargeables via un câble filaire.

C’est en application de cette liste qu’Apple a donc intégré de l’USB-C aussi bien sur ses AirPods Pro de deuxième génération, mais également sur ses iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Le constructeur est allé un peu plus loin avec le passage à l’USB-C de son stylet Apple Pencil, mais rien ne l’y obligeait. On pouvait surtout y voir une cohérence en termes de produit, les iPad étant déjà dotés d’une connectique USB-C depuis bien longtemps.

Cependant, les souris, claviers et pavés tactiles ne sont pas concernés par cette nouvelle réglementation européenne. Rien n’obligeait donc Apple à adopter l’USB-C sur ces trois nouveaux produits. Et c’était d’ailleurs une occasion manquée pour la firme.

Une réglementation nécessaire

En conservant la prise Lightning sur sa Magic Mouse ou son Magic Keyboard, Apple confirme à demi-mot qu’il a été contraint par l’Union européenne d’adopter l’USB-C sur ses autres produits. Pourtant, lors de la présentation de l’iPhone 15, la firme s’enorgueillit d’adopter l’USB-C, présenté comme « un standard universel » qui permet aussi bien, depuis un même câble, de recharger « un Mac, un iPad, un iPhone et même des AirPods Pro »… mais finalement ni une souris ni un clavier Apple.

L’annonce de ces nouveaux accessoires pour Mac vient finalement conforter l’importance de la réglementation pour les grands acteurs industriels à l’instar d’Apple. Il aura bel et bien fallu que l’Union européenne impose l’USB-C comme standard pour qu’Apple passe à cette connectique sur ses iPhone. Et tant que ce standard ne sera pas élargi à davantage d’appareils, il y a peu de chance que les constructeurs — d’autres marques se limitent toujours à du micro-USB sur leurs souris sans fil — passent d’elles-mêmes à l’USB-C.



