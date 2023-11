Apple M3 : le contructeur opère à la limite de ce qui est techniquement possible

Apple a levé le voile sur sa nouvelle génération de processeurs, les M3. Mettant en avant la performance et l'efficacité, ces nouveaux SoC sont le fruit d'une conception minutieuse et d'une optimisation poussée. On a désormais un peu plus d'informations sur leur fonctionnement.

Apple a de nouveau frappé fort lors de l’événement Scary Fast en dévoilant ses nouveaux processeurs M3, M3 Pro et M3 Max, démontrant ainsi sa capacité à opérer à la limite de ce qui est techniquement possible. Lors de cette présentation, l’entreprise a habilement utilisé le marketing pour mettre en avant les performances impressionnantes de ces nouveaux processeurs, en les comparant fréquemment à l’Apple M1, leur prédécesseur.

Pour rappel, on retrouve les SoC M3, sur les nouveaux MacBook Pro M3 ainsi que l’iMac M3.

L’analyse poussée des besoins de ses utilisateurs et des logiciels les plus utilisés a permis à Apple de concevoir un System on Chip (SoC) extrêmement optimisé, minimisant les goulots d’étranglement et offrant des performances améliorées.

Toutefois, le fabricant a été transparent sur le fait qu’il ne fallait pas s’attendre à des miracles, surtout en ce qui concerne les cœurs du processeur.

M3 M3 M3 Pro M3 Pro M3 Max M3 Max Gravure TSMC N3B TSMC N3B TSMC N3B TSMC N3B TSMC N3B TSMC N3B Transistors 25 milliards 25 milliards 37 milliards 37 milliards 92 milliards 92 milliards Cœurs CPU 8 (4P + 4E) 8 (4P + 4E) 11 (5P + 6E) 12 (6P + 6E) 14 (10P + 4E) 16 (12P + 4E) Cœurs GPU 8 10 14 18 30 40 Cœurs NPU 16 @ 18 Téraops 16 @ 18 Téraops 16 @ 18 Téraops 16 @ 18 Téraops 16 @ 18 Téraops 16 @ 18 Téraops Interface de stockage 128 bits 128 bits 192 bits 192 bits 384 bits 512 bits Bande passante mémoire 100 Go/s 100 Go/s 150 Go/s 150 Go/s 300 Go/s 400 Go/s Stockage LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 Capacité de mémoire vive unifiée maximale 24 Go (2x12) 24 Go (2x12) 36 Go (3x12) 36 Go (3x12) 96 Go (3x32) 128 Go (4x 32) Consommation max. Jusqu'à 25 watts Jusqu'à 25 watts Jusqu'à 55 watts Jusqu'à 55 watts Jusqu'à 90 watts Jusqu'à 90 watts

La production des processeurs M3 repose sur TSMC, le partenaire de longue date d’Apple, et utilise le procédé de fabrication en 3 nm. Malgré quelques avancées, le nœud N3B utilisé ne représente pas une révolution par rapport aux nœuds N5X et N5P, bien que ces derniers soient désormais bien établis. Les processeurs M3 restent néanmoins à la pointe de la technologie, TSMC étant actuellement le seul fabricant capable de proposer un nœud de fabrication aussi avancé.

High Yield a mis en ligne sur X / Twitter une version annotée de l’image qu’Apple utilise pour promouvoir ses processeurs.

Comparaison avec la concurrence : un match serré

Pour évaluer la véritable puissance des processeurs M3 d’Apple, il est essentiel de les comparer directement avec des logiciels exécutés en mode natif. En mettant en parallèle les performances d’AMD, d’Intel et de Qualcomm, il apparaît que le M3 d’Apple se positionne très bien.



Pour aller plus loin

Qualcomm Snapdragon X Elite rivalise bien avec Apple, Intel et AMD

Le Snapdragon X Elite obtient un peu plus de 2 000 points dans Cinebench R23, un benchmark reconnu, disponible en versions natives x86_64 et ARM. En se basant sur les performances du MacBook Pro M2 et sur l’augmentation de 20 % des performances annoncée par Apple pour le M3, les deux processeurs se situent à un niveau très similaire. Cette comparaison montre qu’Apple est en mesure de rivaliser, et même de surpasser dans certains cas, les performances des processeurs d’autres fabricants renommés.

Tom’s Hardware a souligné cet aspect en comparant la puce M3, qui compte 25 milliards de transistors, à d’autres processeurs du marché. À titre de comparaison, le Ryzen 7 5800H d’AMD, un APU intégrant huit cœurs et un GPU assez performant, possède 10,7 milliards de transistors. La différence est encore plus frappante avec la puce M3 Max d’Apple et ses 92 milliards de transistors, surpassant même le EPYC Genoa d’AMD, équipé de quatre-vingt-seize cœurs et comptant 90 milliards de transistors, ainsi que le GPU GH100 de Nvidia et ses 80 milliards de transistors.

Bien que ces comparaisons puissent sembler défavorables à Apple au premier abord, il est crucial de comprendre les raisons pour lesquelles les concurrents intègrent moins de transistors dans leurs puces. Premièrement, les produits d’Apple sont des systèmes sur puce, intégrant l’ensemble des composants nécessaires. Contrairement à l’APU Ryzen 7 5800H d’AMD, qui bien qu’étant techniquement un système sur puce, est généralement associé à un chipset pour gérer les entrées/sorties nécessaires à un ordinateur moderne. De plus, la puce M3 Max d’Apple intègre à la fois un GPU et un CPU, ainsi que d’autres composants, alors que les produits concurrents se concentrent généralement sur une seule de ces tâches.

Deuxièmement, les puces d’Apple se distinguent par l’intégration d’une quantité importante de mémoire cache, en particulier dans la zone SLC, surpassant la majorité des puces concurrentes. Cette mémoire cache supplémentaire contribue à accélérer l’accès aux données et à améliorer les performances globales du système.

Enfin, comme expliqué plus haut, la gravure en 3 nm utilisée pour la fabrication des puces M3 permet à Apple d’intégrer un nombre de transistors nettement supérieur à celui de ses concurrents, offrant ainsi une puissance et une efficacité énergétique exceptionnelles.