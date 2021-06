Beats Studio Buds : les nouveaux écouteurs True Wireless aperçus dans un clip

Les prochains écouteurs True Wireless de la marque Beats se confirment un peu plus avec leur apparition dans un clip vidéo.

En mai 2021, nous apprenions l’existence des Beats Studio Buds. Encore non annoncés officiellement, ces nouveaux écouteurs True Wireless ont déjà été détectés dans les fichiers présents dans iOS 14.5. Ils reprennent le format classique des objets du genre : deux petits écouteurs sans fil indépendants et un boitier de recharge à transporter dans sa poche. Comme les AirPods Pro d’Apple, ils devraient proposer une réduction active de bruits.

Le clip de Roddy Ricch qui en montre trop

Via sa marque Beats, Apple aurait déjà commencé à distribuer des exemplaires des Beats Studio Buds à plusieurs célébrités. Le produit n’est pas encore officiel, mais on peut déjà l’apercevoir dans un clip de Roddy Rich publié sur YouTube.

L’artiste met même en avant le produit et on imagine mal qu’il s’agisse d’une erreur. On le voit ainsi prendre le boitier en main et mettre les écouteurs dans ses oreilles.

Après cette première démonstration promotionnelle, on peut penser que Beats ne devrait pas trop tarder à officialiser ses écouteurs. Reste donc à découvrir les caractéristiques définitives et surtout le prix de vente du produit.