On a essayé le BMW CE-02, un scooter électrique très intéressant accessible dès 14 ans

Il n'y a pas qu'en automobile que BMW prépare sa transition vers le tout électrique. Après l'excellent (mais onéreux) scooter électrique C Evolution, BMW lance une nouvelle gamme de deux-roues électriques baptisée CE. Après le CE-04, le constructeur lance son petit frère, le CE-02, un modèle accessible dès 16 ans, voire même 14 ans en fonction de la version choisie. On peut parler d'équivalents 50 et 125 cc. Voici notre avis complet et détaillé.

Quand on recherche un scooter électrique plutôt haut de gamme, on pense forcément à BMW, jusqu’à la vue du prix du produit en question, qui peut largement en refroidir certain. On se souvient notamment du fameux C Evolution, l’un des pionniers du genre, qui débutait autour de 15 000 euros.

Le nouveau BMW CE-04, qui inaugure une nouvelle gamme de deux-roues électriques au sein de la firme à l’hélice, ne fait pas forcément mieux à ce niveau en débutant à partir de 12 990 euros. Pour les clients qui ont un budget un peu plus serré, ou même pour les jeunes, BMW propose aujourd’hui une nouvelle alternative bien sympathique avec le CE-02.

D’un point de vue strictement marketing, ce deux-roues aux faux airs de BMX n’est pas vendu comme un scooter électrique, même si, dans le cadre légal des choses, c’en est un. La version équivalente à un 50 cm3 est accessible dès 14 ans, tandis que l’équivalence 125 cm3 est disponible dès 16 ans avec le permis A1 ou un permis B avec la formation de sept heures.

Fiche technique

Modèle BMW CE 02 (11 kW / 125 cc) Dimensions 197 cm x 87,6 cm x 114 cm Puissance du moteur 11 kW Couple maximal 55 Nm Autonomie annoncée 90 km Temps de recharge annoncé 210 min Batterie amovible Oui Nombre d'emplacements de batteries 2 Bluetooth Non GPS Non Écran électronique Oui Permis A1 Couleur Noir Fiche produit

Essai réalisé dans le cadre d’un essai organisé par le constructeur.

Mini moto, gros BMX, mais pas trop scooter

Vous aviez aimé le style clivant et néo-futuriste du BMW CE-04 ? Vous allez aussi aimer celui du CE-02, même s’il n’a pas grand-chose à voir avec son grand frère. Un peu dans le même esprit que les motos du constructeur Cake, le BMW CE-02 ressemble plus à une petite moto qu’à un scooter, avec une assise basse qui rappelle, toutes proportions gardées, un chopper de chez Harley-Davidson.

Le BMW CE-02 mesure 1,97 mètre de long, pour 84,5 cm (sans rétroviseurs) de large et 1,14 mètre de haut (avec le guidon). Cela reste suffisant pour accueillir deux adultes, même si le passager n’aura qu’un bout de selle pour y poser ses fesses, celle-ci ne se prolongeant pas au-dessus de la roue arrière.

En parlant du passager, il y a deux positions de repose-pieds, à la fois pour ceux du conducteur et du passager. Le conducteur peut d’ailleurs utiliser ceux à l’arrière lorsqu’il est seul pour une position plus dynamique, tandis que ceux à l’avant seront privilégiés quand il y aura un passager. Toujours est-il qu’à l’usage, les repose-pieds reculés sont plus agréables que ceux à l’avant, notamment pour les utilisateurs réguliers de motos.

La selle, avec sa hauteur de seulement 750 mm et son aspect fin et élancé, ne recouvre pas la roue arrière. Les roues de 14 pouces sont quant à elles noires et pleines, comme celles du CE-04. Les optiques sont à LED et les finitions sont d’un très bon niveau, en témoignent les câblages, très bien cachés, et une durite aviation pour la commande de frein. Globalement, nous sommes bien sur un deux-roues premium, et la qualité du scooter n’a rien à envier aux plus grosses cylindrées de la marque.

BMW vise clairement une clientèle jeune, avec notamment quelques facéties, même si la version de base, proposée en noir, est un peu triste. Le pack Highline, en option à 890 euros (et qui intègre beaucoup d’autres équipements intéressants), permet de rajouter un peu de personnalisation, avec notamment une fourche dorée, une selle tricolore noire/blanc/bleu et des inserts bleus sur le scooter. Précisons qu’une selle dite « confort » plus épaisse de deux centimètres est aussi disponible moyennant 242 euros en option.

En revanche, la marque a complètement négligé les aspects pratiques. Il n’y a aucun espace de rangement. Sous la selle, nous retrouvons simplement les deux batteries qui alimentent le moteur électrique.

Au guidon, tout le nécessaire

Passons désormais sur la selle de notre monture, l’occasion de faire un petit tour du propriétaire. Au niveau de la partie gauche du guidon, nous retrouvons les comodos dédiées aux commandes du petit écran TFT de 3,5 pouces. Celui-ci peut non seulement afficher des informations sur la conduite et l’état du scooter, mais également la navigation.

Mais pour la partie navigation, il faudra prendre le pack Highline qui permet d’avoir le support pour le smartphone et ainsi le connecter en Bluetooth. Un appui long sur le bouton « retour » à gauche du guidon permet de switcher entre le contrôle de l’application gratuite BMW Motorrad sur le smartphone et l’écran TFT. Un port USB-C est également présent de série, pour faciliter le chargement de votre smartphone.

L’application BMW Motorrad se connecte au deux-roues en Bluetooth pour afficher les informations sur le scooter. La marque propose également une connexion 4G en option, pratique pour consulter l’état du scooter à distance et connaître son niveau de charge et sa localisation. Enfin, la clé mains-libre est proposée de série, ce qui simplifie l’accès et le démarrage du scooter.

En termes d’équipements donc, c’est très complet. Il y a même une assistance pour la marche arrière, même si elle ne nous a pas semblé très utile compte tenu du poids de l’engin, à savoir 132 kg avec les deux batteries. Le pack Highline cité plus haut propose aussi les poignées chauffantes sur trois niveaux. Celles-ci peuvent aussi être commandées indépendamment moyennant 370 euros.

La finition Highline citée plus haut est plutôt intéressante à nos yeux puisqu’elle inclut plusieurs équipements intéressants à plus d’un titre, dont un mode de conduite « Flash », les poignées chauffantes et un chargeur rapide 1,5 kW (disponible uniquement sur la version 11 kW), réduisant le temps de charge à 210 minutes.

Le pack inclut également la connectivité 4G, un support smartphone, mais aussi et surtout une selle pro tricolore et la fourche dorée, une fourche de 37 millimètres de diamètre, très épaisse pour cette catégorie de véhicule.

Confortable et fun à conduire

Le BMW CE-02 est équipé d’un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 4 kW (5,4 ch) dans sa version 50 et 11 kW (15 ch). En termes de performances, le 0 à 50 km/h est abattu en 3 secondes pour la version 11 kW et la vitesse bridée à 95 km/h. Dans les deux cas, le couple reste le même : 55 Nm. Le freinage regénératif est bien entendu de la partie et est amplifié selon les modes de conduite, le mode « Flash » permet même d’emmener le scooter jusqu’à l’arrêt au lâcher de la poignée de gaz.

Au niveau de la partie cycle, nous retrouvons un cadre en acier tubulaire, avec une belle fourche bien large comme énoncé plus haut, et à l’arrière un gros amortisseur réglable en pré-contrainte. L’ensemble donne un scooter très confortable pour une petite « cylindrée », et même les pavés des rues de Lisbonne, parfois bien défoncés, n’ont pas eu raison de nos vertèbres. Il faut dire que nos versions d’essai étaient aussi équipées de la selle confort. Les gros pneus Michelin City Grip bien épais contribuent sans doute aussi à cela, en plus d’apporter une belle stabilité.

Au niveau du freinage, nous retrouvons un disque de 239 mm à l’avant, et de 220 mm à l’arrière. Le freinage avant est couplé à un ABS de série, mais pas à l’arrière. Nous n’avons pas non plus de répartiteur de freinage, de ce fait, cela rend le BMW CE-02 encore plus fun puisqu’en prenant sèchement la poignée de gauche pour le frein arrière, la roue se bloque et il est possible de faire de jolis petites dérives façon « Supermot » sans forcément se faire peur.

Le rayon de braquage est correct, sans plus, puisqu’on arrive très rapidement en butée de guidon. Il faudra se pencher davantage, et ça tombe bien, le centre de gravité très bas et la légèreté du modèle permet de faire facilement ce type de manœuvres.

Les accélérations sont franches et agréables, les trois secondes sur le 0 à 50 km/h ne sont pas exagérées. Le CE-02 est très agile et se faufile facilement en interfile. Le scooter est doté d’un anti-patinage de série, plutôt sécurisant sur les pavés mouillés.

Sur le réseau secondaire, le scooter est évidemment un peu moins à l’aise, même s’il prend sa vitesse maximale et la dépasse même avec une pointe à 100 km/h en descente. L’autonomie fond comme neige au soleil à cette vitesse et n’escomptez pas faire plus de 40 km à cette allure, et encore. D’une manière générale, avec une batterie refroidie par air et non par eau, le scooter se mettra automatique en mode tortue, c’est à dire qu’il bridera la puissance, pour éviter que les batteries ne surchauffent.

Pour la ville, mais pas plus

Comme énoncé plus haut, BMW propose son nouveau deux-roues en deux versions : 4 kW, équivalent 50 cm3, limitée à 45 km/h et accessible sans permis moto, et une version 11 kW, équivalent 125 cm3, pouvant atteindre 95 km/h. La première pèse 119 kg tandis que la deuxième gagne en embonpoint et atteint 132 kg, soit 7 kg de plus qu’un Silence S01 Plus. Le pack batterie pèse une trentaine de kilos.

La version 11 kW que nous avons essayée est livrée en standard avec deux batteries de 48 V / 1,96 kWh chacune et « amovibles ». Nous utilisons volontairement les guillemets puisque, dans les faits, même si on peut les enlever, elles sont assez lourdes pour être transportées et rechargées à la maison. Mais les clients qui ne possèdent pas de garage avec une prise ou d’une borne dans leur rue n’auront pas forcément le choix.

Les deux versions sont dotées d’un chargeur domestique standard de 900 W. Celui-ci permet de recharger les batteries en environ 312 minutes. En option, un chargeur de 1,5 kW permet d’abaisser le temps de charge.

Pour notre essai, nous nous sommes rendu à Lisbonne, au Portugal, une ville où il y a pas mal de montées et qui vont évidemment jouer sur l’autonomie. Au départ de notre hôtel, notre scooter était rechargé à 95 %. Après un trajet d’environ 45 km, sans avoir vraiment ménagé notre monture, certes, mais sans en abuser non plus, avec un parcours à 80 % composé de ville, il nous restait 35 % d’autonomie, soit environ 27 km.

Cela laisse présager environ 80 km d’autonomie avec notre usage. Nous avons relevé sur notre parcours une consommation de 5,1 kWh / 100 km. La consommation théorique est donnée pour 6 kWh / 100 km avec la perte d’énergie liée à la recharge. Précisons que l’autonomie est annoncée à 90 km sur la version 125 selon le cycle WMTC et 45 km sur la version 50.

Premium, certes, mais vraiment pas donné

Passons à la douloureuse, qui n’a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Le BMW CE-02 commence à partir de 7 750 euros pour la version 50 et 8 750 euros pour le modèle équivalent 125. À ce niveau de prix, certains parents pourraient plutôt se laisser séduire par une Citroën Ami, pas aussi fun, mais plus sécurisante pour un ado.

Le BMW CE-02 est bien évidemment plus abouti que les concurrents chinois à ce niveau, mais il s’échange aussi plus cher. Par rapport à un Silence S01 Plus, c’est quasiment le même prix (8 690 euros), à ceci près que le Silence revendique une autonomie de 133 km, bénéficie d’une vraie batterie amovible (via des petites roulettes) et homologuée, et est aussi plus pratique avec davantage de rangement. Mais il fait l’impasse sur l’ABS, alors que le CE-02 l’intègre sur la roue avant.