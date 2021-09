Bose dévoile une barre de son Dolby Atmos et AirPlay 2 qui se pilote à la voix

Bose a lancé, mardi, sa nouvelle barre de son baptisée Smart Soundbar 900. L'enceinte est désormais le modèle haut de gamme de la firme et pour marquer le coup, elle embarque la prise en charge Dolby Atmos, des connectivités étendues et une compatibilité avec les assistants vocaux.

C’est tout simplement la promesse d’une expérience audio spatial bien au-delà de la majorité des produits concurrents. C’est en ces mots que Bose a présenté sa nouvelle barre de son Smart Soundbar 900. La nouvelle référence haut de gamme de la marque s’enorgueillit de nouveautés technologiques qui peuvent en effet faire d’elle un modèle à suivre pour les amateurs de son de qualité.

Car la Smart Soundbar 900 veut être digne d’un système home cinema. Bose annonce ainsi la prise en charge du Dolby Atmos, la présence d’une prise HDMI eARC en plus des connectivités Bluetooth et Wifi, la compatibilité avec AirPlay 2 pour streamer les contenus depuis ses produits Apple ou encore l’intégration de Spotify Connect.

La barre de son compte également la prise en charge de Google Assistant et Amazon Alexa pour être pilotée vocalement. Mais elle est cependant vendue avec une télécommande.

Côté design, elle arbore un style assez classique et légèrement massif par rapport à des barres de son qui se veulent désormais plus fines et discrètes (104 cm de long x 10,4 cm de profondeur x 5,8 cm de haut). Son allure est légèrement incurvée sur les bords et l’on trouve des contrôles tactiles sur le dessus (marche/arrêt, sources, volume, sourdine, avance, Play/Pause, présélection).

Spatialiser le son encore mieux

Mais c’est au niveau du son que Bose compte bien, fort logiquement, se démarquer. La Smart Soundbar 900 se veut une barre de son « intelligente ». Avec la compatibilité Dolby Atmos, elle promet un son audio spatial de très haute qualité, grâce notamment à ses haut-parleurs ascendants. Mais c’est la technologie maison PhaseGuide qui va faire la différence en créant des effets audio horizontaux. L’espace de la pièce sera ainsi bien mieux rempli par le son avec « une couche de réalisme qu’aucune autre enceinte ne peut reproduire ».

Si votre téléviseur ou tout autre appareil branché à la barre de son n’envoie pas de signal Dolby Atmos, pas de problème. La Smart Soundbar 900 pourra produire des effets audio spatiaux efficaces en remixant les signaux grâce à sa technologie TrueSpace. À cela s’ajoute la promesse de basses puissantes et d’aucune distorsion avec l’aide de la technologie QuietPort, mais aussi d’un son qui se calibre à votre espace grâce à la fonction Adaptiq.

La barre de son Smart Soundbar 900 // Source : Bose Les connectiques de la Smart Soundbar 900 // Source : Bose

Et vous pouvez connecter votre barre de son à d’autres enceintes wifi Bose pour créer un ensemble multiroom, l’ajouter à un caisson de basses ou à des haut-parleurs satellites pour concevoir votre Home cinema.

Prix et disponibilité

La barre de son Smart Soundbar 900 est en précommandes aux États-Unis. Elle sera disponible le 23 septembre au prix annoncé de 900 dollars. Pour le moment, aucune date de disponibilité ni aucun prix n’ont été communiqués pour la France.