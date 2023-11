Cette barre de son premium de chez Bose est à prix cassé pour le Black Friday (-35%)

Vous avez le téléviseur, vous n'avez pas encore la barre de son pour le home cinema parfait ? C'est peut-être l'occasion avec le Black Friday : la Bose Smart SoundBar 900 voit son prix passer de 999 euros à 649 euros seulement !

Pour profiter à fond des films de Noël (ou d’autres films, vous faites ce que vous voulez), le téléviseur est important, avec la bonne qualité d’image qui va avec, mais pas que. Le son est tout aussi crucial (voire plus) : et pour ça, rien de mieux qu’une barre de son. C’est le Black Friday et certains modèles sont en promotion : c’est le cas de la Bose Smart SoundBar 900. En effet, son prix est en baisse de 35 %.

La Bose Smart SoundBar 900 en quelques mots

Une qualité audio très solide ;

AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth ;

Une barre de son digne d’une installation home cinema.

À sa sortie l’année dernière, la Bose Smart SoundBar 900 était proposée à 999 euros. Grâce au Black Friday de cette année, son prix chute de 35 %, ce qui fait qu’elle est disponible sur Amazon au tarif de 649 euros.

La qualité audio : le fer de lance de cette barre de son haut de gamme

9 haut-parleurs, avec deux verticaux orientés vers le haut, quatre haut-parleurs oblongs, un tweeter central et deux tweeters rectangulaires : c’est ce qu’on trouve à l’intérieur de la Bose Smart SoundBar 900. La promesse de Bose avec cela : une expérience audio spatial bien au-delà de ce que fait la concurrence. De quoi se rapprocher d’un véritable home cinema avec des enceintes séparées, le tout dans une unique barre de son. Ce qui fait que le produit est assez imposant : 104 cm de long x 10,4 cm de profondeur x 5,8 cm de haut. Elle ne rentrera pas entre les supports de tous les téléviseurs ni sur tous les meubles.

Et ça fonctionne : l’expérience sonore est là, les voix sont bien restituées et les effets surrond promis sont là. Pour autant la verticalité sonore n’est pas aussi intéressante qu’avançait Bose, mais c’est tout de même satisfaisant. L’expérience home cinema est là et c’est le principal avec des graves bien articulés.

Bien évidemment, on trouve la compatibilité Dolby Atmos sur ce produit audio, pour un son simulant de la spatialisation. Et si votre téléviseur n’est pas compatible avec cette technologie, Bose a la sienne : TrueSpace, qui remixe les signaux pour produire de l’audio spatial. Bose intègre également sa technologie PhaseGuide, qui arriver à créer des effets audio horizontaux pour mieux sonoriser la pièce d’écoute et ajouter du réalisme. Et pour aller plus loin, il est possible de connecter en Wi-Fi d’autres enceintes Bose pour avoir du mutliroom : un caisson de basses, des haut-parleurs satellites vont permettre de créer un réel home cinema.

Les fonctionnalités bien senties de cette Bose Smart SoundBar 900

Sur la connectique, on trouve du Bluetooth, du Wi-Fi, du HDMI ARC ainsi qu’un port HDMI CEC. La Bose Smart SoundBar 900 est compatible avec AirPlay 2 pour lancer de la musique ou des contenus depuis son iPhone ou son iPad. Il y a aussi Spotify Connect : dans l’application Spotify sur votre smartphone ou votre ordinateur, vous pouvez choisir de lire la musique depuis la barre.

Pour interagir avec elle, on trouve deux assistants vocaux : Amazon Alexa et Google Assistant. Si ce mode d’interaction ne vous convient pas, rassurez-vous : une télécommande est fournie avec. De plus, sur le dessus de la barre, des boutons tactiles permettent de mettre en pause la musique, changer le volume, passer à une autre piste ou encore changer de source. Afin de modifier les réglages de la Smart SoundBar 900, l’application Bose Music est là : elle permet de modifier le volume des basses et hautes fréquences notamment, ou de booster les voix.

Pour en savoir plus sur cette barre de son, nous vous invitons à lire notre test de la Bose Smart SoundBar 900.

