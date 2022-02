Smart Soundbar 900 : la première barre de son Dolby Atmos de Bose est disponible

Bose se lance dans l'aventure Dolby Atmos avec sa nouvelle barre de son Smart Soundbar 900. Un appareil plus compact qu'un système home-cinéma et capable de vous immerger dans un environnement sonore unique pour profiter de vos films comme si vous étiez au cinéma.

Si vous connaissez Bose, c’est probablement en raison de la qualité de ses casques à réduction de bruit active ou de ses enceintes sans-fil. La marque a accumulé une véritable expertise en matière d’audio, qu’elle met maintenant à contribution dans un nouveau produit : une barre de son Dolby Atmos. La Bose Smart Soundbar 900 débarque en France chez Darty et il s’agit d’un appareil résolument haut de gamme. Non seulement les prestations sonores sont au rendez-vous, mais la firme états-unienne a également soigné le design et l’aspect connecté de son nouveau fleuron.

Priorité à l’audio

Ne vous fiez pas à son gabarit plus compact qu’un kit d’enceintes home-cinéma, la Bose Smart Soundbar 900 est une barre de son avec de grandes capacités sonores. Elle dispose d’une configuration 5.0.2, proposant 5 canaux sonores sur le plan horizontal, et 2 sur le plan vertical. Les haut-parleurs verticaux sont d’ailleurs facilement identifiables, en raison des trous qu’ils laissent apparaître sur la surface vitrée supérieure.

Vous l’aurez donc compris, la nouvelle barre de son Bose prend en charge le Dolby Atmos, format audio spatialisé le plus courant. Malgré sa petite taille, la Bose Smart Soundbar 900 est ainsi capable de vous faire entendre des effets sonores enveloppants. Pour cela, la barre de son envoie les ondes sonores vers les murs ou le plafond afin qu’elles se dirigent vers vous depuis plusieurs endroits de la pièce.

Pour aller plus loin, et se rapprocher d’une configuration cinéma, il est également possible d’appairer d’autres enceintes Bose à la barre de son. Vous pouvez ajouter a posteriori des enceintes satellites ou un caisson de basses pour une spatialisation optimisée encore plus précise.

Fidèle à ses habitudes, Bose offre à sa Smart Soundbar 900 une restitution sonore neutre et équilibrée. Tous les types de fréquences (aigus, médiums et basses) sont équitablement retransmis, évitant ainsi les déformations désagréables. Vous profiterez ainsi de l’ambiance sonore des films et des musiques comme désiré par les artistes.

Des fonctionnalités connectées pour un usage simplifié

Bose a bien compris qu’une bonne barre de son en 2022 ne doit pas simplement se contenter d’une excellente restitution sonore. Objet connecté oblige, on retrouve une compatibilité avec de nombreux protocoles de diffusion de musique sans-fil : AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect et le Bluetooth, plus conventionnel. En bref, vous n’aurez aucun mal à écouter de la musique depuis la Smart Soundbar 900. On retrouve également l’Assistant Google et Amazon Alexa qui permettent de contrôler ses appareils par la voix.

Surtout, Bose a dopé sa nouvelle barre de son de fonctionnalités logicielles innovantes. La première se nomme AdaptiQ et vient calibrer la restitution sonore afin qu’elle s’adapte à votre intérieur. Pour en profiter, vous devez porter le casque AdaptiQ (inclus dans la boîte) et vous baladez dans la pièce où se situe la barre de son pour que les réglages s’effectuent automatiquement. La restitution sonore obtenue est ainsi sur-mesure.

L’autre fonctionnalité innovante de la Bose Smart Soundbar 900 s’appelle TrueSpace. Elle vous permet de profiter des effets sonores verticaux, même si le contenu n’est pas proposé en Dolby Atmos. Vous avez ainsi l’impression que le son emplit la pièce du sol au plafond, même lorsque les films ne sont pas compatibles. C’est un bon point, car tous les contenus disponibles sur les plateformes de SVoD ne proposent pas encore le Dolby Atmos.

Bose Smart Soundbar 900 : la barre de son intelligente enfin disponible

Avec sa Smart Soundbar 900, Bose compte bien s’imposer dans l’univers du son cinéma tout-en-un. La société américaine propose ici un produit extrêmement simple d’utilisation : branchez-la en HDMI eARC ou en optique à votre téléviseur pour profiter d’un son généreux et spatialisé en Dolby Atmos.

Cette simplicité d’usage, on la retrouve aussi du côté de la connectivité. La compatibilité AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect permet d’envoyer de la musique vers sa barre de son en un clic seulement depuis son smartphone. Et pour les autres appareils, il reste toujours la connexion en Bluetooth.

Proposée à 999,99 euros chez Darty, la Bose Smart Soundbar 900 a l’ambition de remplacer tous les appareils hifi de votre salon. Et si vous possédez déjà d’autres enceintes connectées Bose, l’univers de l’audio multiroom s’ouvre à vous.