Bose Smart Soundbar 900 : une barre de son immersive avec 220 € de réduction pour les soldes

La barre de son Bose Smart Soundbar 900, qui prend en charge le Dolby Atmos, offre une expérience sonore de haute qualité. Le tout, pour un prix moins élevé que d'habitude puisque pendant les soldes d'hiver, ce modèle est affiché à 680 euros au lieu de 899 euros chez Darty.

Bose est sans conteste l’un des mastodontes du marché de l’audio. La marque propose non seulement des casques efficaces, mais également des barres de son très performantes, à l’image de la récente Smart Soundbar 900, qui prend en charge le Dolby Atmos. Cette référence a même récolté l’excellente note de 9/10 à l’issue de notre test. La bonne nouvelle, c’est que pendant ces soldes d’hiver, cette barre de son n’est plus aussi chère qu’avant et bénéficie d’une promotion de près de 220 euros.

Les points forts de la Bose Smart Soundbar 900

Des finitions maîtrisées

Un son surround très immersif

Une signature sonore claire et entraînante

Initialement proposée à 899 euros, puis réduite à 799 euros, la barre de son Bose Smart Soundbar 900 est désormais affichée à 680 euros chez Darty. La remise s’affiche une fois que le produit est glissé dans le panier.

Un design très élégant

La barre de son Bose Smart Soundbar 900 se démarque tout d’abord par son apparence. Avec ses lignes galbées et sa belle finition en verre trempé, ce modèle bénéficie d’un design vraiment élégant, qui ne fera certainement pas tâche sous votre téléviseur. Côté proportions, elle mesure un peu plus d’un mètre pour seulement 5,8 cm de hauteur et une dizaine de centimètres de profondeur. Bref, elle saura se glisser aisément sous votre TV, peu importe sa taille. Notez que vous pourrez aussi la fixer au mur.

Un son surround restitué pour une bonne immersion

Si Bose a choisi de faire l’impasse sur le DTS, et que seules les compatibilités avec les flux PCM et Dolby Audio (soit le Dolby Digital, le Dolby Digital Plus et le Dolby True HD), avec support des métadonnées Dolby Atmos, sont disponibles, la barre de son restitue tout de même un son surround, puisque son processeur de traitement distribue systématiquement le signal sur l’ensemble des haut-parleurs. Et pour délivrer ce son enveloppant que l’on recherche, et qui s’apparente à celui dont on profite au cinéma, Bose propose les technologies PhaseGuide (qui modifie le sens de propagation du son afin de donner l’impression à l’auditeur que le son l’entoure) et TrueSpace, qui fonctionne de la même manière, mais qui est optimisée pour les deux haut-parleurs orientés vers le haut, afin de recréer un son vertical Dolby Atmos.

Et pour que ces deux technologies dévoilent tout leur potentiel, l’utilisateur pourra faire une calibration acoustique, qui s’adapte aux caractéristiques de la pièce dans laquelle la barre de son est située. Pour cela, rendez-vous sur l’application Bose Music. Vous pourrez par exemple y moduler le volume des basses et des hautes fréquences, ainsi que la présence des dialogues. Enfin, côté audio, la barre de son embarque sept haut-parleurs en façade et deux orientés vers le haut. La signature sonore sera quant à elle très agréable, puisque l’appareil sera capable de délivrer un son clair et entraînant.

Et, le Dolby Atmos ?

La Bose Smart Soundbar 900 décode les flux Dolby Atmos transmis, mais, la restitution des effets surround verticaux ne sera pas vraiment comparable à celle que l’on peut obtenir au cinéma. Le son est bien diffusé sur un axe vertical, mais il sera reçu par l’utilisation de manière frontale, ce qui n’est tout de même pas un vrai point noir. La puissance sera bel et bien au rendez-vous.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Bose Smart Soundbar 900.

