« Votre technicien, est en route » : pourquoi ce SMS de Bouygues Telecom a inquiété tout le monde ?

L’histoire peut prêter à sourire en temps normal, un peu moins quand on sait que Bouygues Telecom a été victime d’une cyberattaque. Et le butin est loin d’être dérisoire : les données de 6,4 millions de clients, dont les coordonnées personnelles et les IBAN, ont été subtilisées.
Face aux risques associés à cette fuite de données, certains abonnés ont redoublé de vigilance comme PauloHaven, un internaute qui pensait recevoir un SMS frauduleux comme le rapporte Univers Freebox. En même temps, quand on regarde de plus près ledit SMS, on aurait également pensé à une arnaque.
Un SMS truffé de fautes et un lien louche… mais zéro arnaque
Parmi les méthodes pour s’emparer des données personnelles de personnes peu vigilantes, le smishing est l’une des plus en vogue. À l’instar du phishing et du vishing, l’escroc se fait passer pour un opérateur, une banque ou un autre organisme, et à l’aide d’IA et d’ingénierie sociale, persuade ses victimes de fournir des données confidentielles comme l’IBAN ou un mot de passe. On en a un exemple ci-dessous :
Un rendez-vous Bbox qui n’était pas du tout prévu selon PauloHaven, une virgule là où il ne faut pas, une élision et un espace absents et un lien en clair pour conclure ce qui semblerait être un SMS frauduleux. Nous serions plusieurs à y regarder à deux fois avant de cliquer sur ce lien, pour au final bloquer le contact et le signaler comme spam avec la satisfaction d’avoir déjoué une autre cybermenace. Sauf que ceci n’est pas un SMS frauduleux, il provient du vrai Bouygues Telecom.
Quelques heures après la publication de son article, la rédaction de Univers Freebox est contactée par l’opérateur :
L’adresse bouyguestelecom2.my.site.com est bien utilisée par les services de Bouygues Telecom pour communiquer avec ses clients dans le cadre du suivi de la prise de rendez-vous pour le raccordement à la fibre. Le lien mentionné dans le SMS permet de suivre l’avancée du technicien jusqu’au point de rendez-vous. Selon les tests que nous avons effectués, il fonctionne dès lors qu’il n’est pas tronqué.
Mail de Bouygues Telecom transmis à la rédaction de Univers Freebox
Il semblerait donc que l’envoi de ce SMS soit une simple erreur technique, d’autant plus que le lien renvoie vers une page avec le message « Le lien de suivi de votre technicien a expiré« . Il n’empêche qu’après cette cyberattaque, Bouygues Telecom devrait penser à rendre ses SMS moins… inquiétants.
