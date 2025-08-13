« Votre technicien, est en route » : pourquoi ce SMS de Bouygues Telecom a inquiété tout le monde ?

Victime d’une cyberattaque la semaine dernière, Bouygues Telecom a vu les données de plus de 6 millions de ses clients être siphonnées. Les tentatives de phishing pourraient augmenter et certains abonnés sont plus vigilants, au point de prendre un vrai SMS de l’opérateur pour un scam…

Source : Frandroid

L’histoire peut prêter à sourire en temps normal, un peu moins quand on sait que Bouygues Telecom a été victime d’une cyberattaque. Et le butin est loin d’être dérisoire : les données de 6,4 millions de clients, dont les coordonnées personnelles et les IBAN, ont été subtilisées.

Face aux risques associés à cette fuite de données, certains abonnés ont redoublé de vigilance comme PauloHaven, un internaute qui pensait recevoir un SMS frauduleux comme le rapporte Univers Freebox. En même temps, quand on regarde de plus près ledit SMS, on aurait également pensé à une arnaque.

La série FX Alien : Earth débarque sur Disney+ La Terre est menacée ! La nouvelle série FX Alien : Earth basée sur la célèbre franchise est maintenant disponible en streaming sur Disney+.

À lire aussi :

Piratage de Bouygues Telecom : comment réagir après une fuite de nos données personnelles ?

Un SMS truffé de fautes et un lien louche… mais zéro arnaque

Parmi les méthodes pour s’emparer des données personnelles de personnes peu vigilantes, le smishing est l’une des plus en vogue. À l’instar du phishing et du vishing, l’escroc se fait passer pour un opérateur, une banque ou un autre organisme, et à l’aide d’IA et d’ingénierie sociale, persuade ses victimes de fournir des données confidentielles comme l’IBAN ou un mot de passe. On en a un exemple ci-dessous :

Gaffe à tout le monde, les arnaques Bouygues arrivent pic.twitter.com/YIkcuYNOgP — Paulo ///M (@PauloHeaven) August 11, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un rendez-vous Bbox qui n’était pas du tout prévu selon PauloHaven, une virgule là où il ne faut pas, une élision et un espace absents et un lien en clair pour conclure ce qui semblerait être un SMS frauduleux. Nous serions plusieurs à y regarder à deux fois avant de cliquer sur ce lien, pour au final bloquer le contact et le signaler comme spam avec la satisfaction d’avoir déjoué une autre cybermenace. Sauf que ceci n’est pas un SMS frauduleux, il provient du vrai Bouygues Telecom.

Quelques heures après la publication de son article, la rédaction de Univers Freebox est contactée par l’opérateur :

L’adresse bouyguestelecom2.my.site.com est bien utilisée par les services de Bouygues Telecom pour communiquer avec ses clients dans le cadre du suivi de la prise de rendez-vous pour le raccordement à la fibre. Le lien mentionné dans le SMS permet de suivre l’avancée du technicien jusqu’au point de rendez-vous. Selon les tests que nous avons effectués, il fonctionne dès lors qu’il n’est pas tronqué. Mail de Bouygues Telecom transmis à la rédaction de Univers Freebox

Il semblerait donc que l’envoi de ce SMS soit une simple erreur technique, d’autant plus que le lien renvoie vers une page avec le message « Le lien de suivi de votre technicien a expiré« . Il n’empêche qu’après cette cyberattaque, Bouygues Telecom devrait penser à rendre ses SMS moins… inquiétants.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre WiFi 7 Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 23.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Toutes les box internet