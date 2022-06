Bowers & Wilkins lance son nouveau casque sans-fil haut de gamme de référence, le Px7 S2

Bowers & Wilkins vient remplacer son célèbre PX7 avec le Px7 S2, avec un modèle toujours sans-fil, toujours haut de gamme. La promesse d'un rendu audio fidèle avec de la réduction de bruit active.

Le fabricant Bowers & Wilkins revient sur le marché des casques sans-fil avec un modèle haut de gamme qui promet une très bonne qualité audio. Le Px7 S2 fait suite au PX7 lancé il y a près de trois ans.

Le soin est appuyé sur la qualité audio

L’ambition de Bowers & Wilkins avec ce nouveau casque audio circum-aural est de proposer la meilleure qualité audio possible. Pour cela, la marque fait appel à deux haut-parleurs de 40 mm développés pour le casque. Ce dernier dispose de la technologie Qualcomm aptXTM, un codec Bluetooth qui permet de transmettre des pistes audio de qualité CD.

Bowers & Wilkins propose un traitement numérique du signal (DSP) développé par lui-même et annonce « une qualité sonore haute résolution 24 bits exceptionnelle depuis les plates-formes de streaming compatibles ».

Un son dont on pourra profiter durant 30 heures maximum avant de devoir recharger le casque. Bowers & Wilkins indique que 15 minutes de charge peuvent offrir jusqu’à 7 heures d’écoute.

La réduction de bruit active est de la partie

Le Px7 S2 a une fonction de réduction de bruit active qui permet de réduire les bruits environnants, ce qui isole l’auditeur et permet de mieux entendre la musique. Pour capter les bruits extérieurs, ce casque dispose de six microphones, dont « deux mesurent la sortie du haut-parleur, deux réagissent au bruit ambiant du monde extérieur et deux offrent une clarté des voix exceptionnelle avec suppression du bruit améliorée ».

Pour connecter le casque, plusieurs choix sont offerts. Il y a la connexion Bluetooth évidemment, mais aussi via un câble jack 3,5 mm et via un câble USB-C (tous deux fournis). Le Px7 S2 fonctionne avec l’application Bowers & Wilkins Music, ce qui permet de coupler le casque, d’utiliser l’égalisateur de son, de gérer les modes de transparence et d’afficher le niveau de batterie.

La marque annonce de plus que « l’application musicale ajoutera la possibilité aux utilisateurs de diffuser la musique de leur choix directement depuis leur appareil mobile vers leur Px7 S2 ». Pour appairer le casque justement, le guide de démarrage rapide précise qu’on peut utiliser l’appairage rapide sur iOS (version 12 ou plus) ou le Fast Pair de Google pour les appareils sous Android 6 minimum.

Mais ce n’est pas uniquement via l’application que l’on peut contrôler le casque, puisque des boutons sont présents sur le casque. Grâce à ces commandes, on peut activer un assistant vocal par exemple.

Prix et disponibilité du Bowers & Wilkins Px7 S2

Ce casque est disponible dès maintenant en trois coloris, à savoir gris, bleu et noir (avec des détails spécifiques). On peut l’acheter chez Bowers & Wilkins ou chez les revendeurs à 429 euros.

