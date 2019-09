Bowers & Wilkins renouvelle sa gamme de casques Bluetooth en dévoilant deux nouveaux produits : les PX7 et PX5. Le premier remplace le Bowers & Wilkins PX, lancé en 2017, tandis que le PX5 se présente comme une version plus abordable et supra-aural (les oreillettes s’appuient sur le pavillon de l’oreille au lieu de l’englober). La firme anglaise a également dévoilé ses PI3 et PI4, deux paires d’écouteurs intras-auriculaires.

Avec un total de quatre nouveaux produits, Bowers & Wilkins fait évoluer son offre en matière de casque et d’écouteurs sans-fil sans pour autant bouleverser l’ordre établi. Sans surprise, le groupe mise une fois de plus sur des dispositifs coûteux et soignés.

Plus efficace, plus léger et toujours aussi mélodieux, le PX7 de Bowers & Wilkins se monnaye, comme son grand frère le PX, à un tarif conseillé de 399 dollars. Une somme élevée qui place le nouveau casque à réduction de bruit active du fabricant britannique à 50 dollars de plus que le très apprécié Sony WH1000XM3.

Du côté des améliorations promises : la charge rapide via sa prise USB-C. B&W indique que le PX7 sera capable de récupérer 5 heures d’autonomie avec seulement 15 minutes de recharge. Le design du casque en lui-même évolue très peu, même si l’on hérite cette année d’une armature en fibre de carbone composite. Ce matériau permet à l’ensemble de gagner en légèreté face au PX.

Une variante plus abordable du PX7 et deux nouvelles paires d’écouteurs Bluetooth

Parallèlement au PX7, B&W a présenté son PX5. Variante plus abordable, le PX5 profite pour l’essentiel des mêmes caractéristiques que le PX7 (réduction de bruit active, charge rapide via USB-C, recours à la fibre de carbone pour l’armature) mais s’annonce nettement plus compact grâce à son design supra-aural. Pensé pour être un bon compromis, ce dernier sera commercialisé à 299,99 dollars, soit 100 dollars de moins que le PX7.

Viennent ensuite les deux nouvelles paires d’écouteurs Bluetooth annoncées par Bowers & Wilkins : les PI3 et PI4. Ces dernières ne sont pas entièrement sans-fil, puisqu’un cordon relie l’écouteur droit à l’écouteur gauche (contrairement aux FreeBuds 3 de Huawei, aux AirPods d’Apple ou aux récents Sony WF-1000xM3). Les deux modèles se distinguent l’un de l’autre par leur prix : 199,99 dollars pour les PI3 et 299,99 pour les PI4, qui embarquent une technologie de réduction de bruit active contrairement aux PI3.

Bowers & Wilkins indique que ces quatre nouveaux produits profitent tous d’un support pour la technologie Bluetooth aptX de Qualcomm, capable de transmettre du son 24-bit 48 kHz en sans-fil.

Les PX7, PX5 et PI3 sont attendus sur le marché pour octobre prochain, tandis que les PI4 n’arriveront pas en boutique avant janvier 2020.