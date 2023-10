Test du Dell XPS 13 Plus (2023) : où est l’évolution ?

Le Dell XPS 13 plus se met à jour pour fournir de nouvelles options et des performances améliorées. Mais les critiques du précédent modèle ont-elles été entendues ?

Le Dell XPS 13 Plus revient, et nous en sommes plus qu’heureux. L’année dernière, le tout premier modèle de cette nouvelle gamme avait réussi à nous charmer grâce à son design ultra épuré qui réussissait à le faire sortir du lot. Mais à l’arrivée de ce nouveau modèle pour 2023, nous espérions que les (nombreuses) critiques que nous avions soumis sur ce dernier soient un minimum entendues. En vérité… Nous sommes plus ou moins sur le même ordinateur portable.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Fiche technique

Modèle Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Dimensions 29,53 cm x 19,90 cm x 15,28 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i5-1340P Puce graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 512 Go Version du Bluetooth 5.3 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1230 grammes Fiche produit

L’exemplaire testé ici nous a été prêté par Dell pour la durée du test.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Design

S’il est un point sur lequel le Dell XPS 13 Plus n’avait pas franchement besoin de retouches, c’est bien son design. Dans un format très compact à la coque faite entièrement de métal brossé, nous avons en face de nous un ordinateur de 13,5 pouces très léger en main (1,26 kg) et surtout extrêmement fin à seulement 1,53cm. Les lignes sont précises, les courbures parfaitement maîtrisées, et le Dell XPS 13 Plus donne toujours cette impression de luxe dans sa mouture 2023.

Il n’y a tout simplement pas d’appareil équivalent à l’heure actuelle sur le marché. Sa beauté est saisissante, c’est indéniable. Mais celle-ci se fait au prix de quelques sacrifices, comme toujours, que nous verrons plus en détail au cours de ce test.

Clavier et pavé tactile

Le point le plus évident est évidemment le clavier intégré. C’est ici que Dell joue une nouvelle fois la carte de l’aplat le plus total et l’absence de marges, qui permet à la machine d’arborer sa robe la plus originale. Le clavier demande toujours un petit temps d’adaptation, mais offre toujours un excellent confort d’usage grâce à ses très larges touches et sa course une nouvelle fois plus profonde qu’on ne l’imagine. Avec toujours le même défaut ceci étant : il fait énormément de bruit. Dell n’a absolument pas retouché sa copie par rapport au modèle précédent. Et le parti-pris de la zone de raccourci tactile a toujours le même défaut : les utilisateurs habitués des touches de fonction seront totalement pris au dépourvu.

Il en va de même pour le pavé tactile, qui disparaît intégralement dans ce revêtement tout en verre que nous propose le Dell XPS 13 Plus une fois ouvert. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas délimité : il se situe bien au centre de l’ordinateur, et prend un bon 70% de la surface libre. Un plaisir à l’usage, et un plaisir pour l’œil, puisque notre mémoire musculaire aujourd’hui bien habituée au produit n’arrive tout simplement pas à se perdre malgré ce manque de délimitation physique ou esthétique.

Connectique

C’est ici que nous voulions le plus d’améliorations. Le précédent modèle n’embarquait en effet que deux ports USB-C compatible Thunderbolt 4, un de chaque côté précisément. Mais pour cette nouvelle version 2023, le Dell XPS 13 Plus… n’embarque que deux ports Thunderbolt 4. Un de chaque côté.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

La « dongle life » vous attend donc, d’autant que ce choix est toujours plus difficile à justifier quand Apple lui-même a fini par intégrer plus de connectiques à ses appareils. Dell a simplement repris la même sauce que précédemment.

Webcam et audio

Si vous vous attendiez à au moins quelques améliorations sur ce côté, là encore : que nenni. Nous retrouvons la même webcam 720p sympathique sans plus, avec la même compatibilité Windows Hello pour la reconnaissance de visage et le lecteur d’empreinte intégré au bouton de démarrage.

Il en va de même au moins pour les haut-parleurs stéréo du Dell XPS 13 Plus, qui reviennent avec un volume plutôt haut et bien défini en considérant la taille de la machine elle-même. Le son ne s’est pas amélioré, mais était déjà dans la moyenne haute des ultrabooks l’année dernière.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Écran

Dans notre configuration de test, le Dell XPS 13 Plus de 2023 est équipé d’une dalle OLED de 13,4 pouces supportant une définition énorme de 3840 x 2400 mégapixels au ratio 16:10. Cette dernière est tactile et supporte un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il s’agit de la plus grosse option de l’ordinateur, qui vient équipé de base d’un écran IPS LCD Full HD.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons observer une couverture de 171,2% de l’espace sRGB pour 121,3% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale, mesurée à 392 cd/m², n’est pas excellente en considérant le fait que cet écran soit tactile et donc glossy, mais n’est pas mauvaise pour autant. La calibration d’usine nous offre une température des couleurs de 6224K en moyenne, soit légèrement plus chaude que la norme NTSC à 6500K visée, pour un delta E00 moyen très bon de 1,79.

Qu’on se le dise une bonne fois pour toute : une définition 4K sur une diagonale aussi petite n’a absolument aucun intérêt. Et le Dell XPS 13 Plus en paie le prix sur l’autonomie. Favorisez les dalles IPS LCD en 1080P. Mais surtout, par rapport au modèle précédent, on ne constate qu’une bonne couverture de l’espace DCI-P3 qui manquait auparavant, et une légère amélioration de la calibration usine… sans nous offrir ce que nous attendions vraiment : un taux de rafraîchissement plus élevé. En 2023, ce manque est toujours un peu plus difficile à expliquer sur le très haut de gamme que ce Dell XPS 13 Plus représente.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Logiciel

Dell, comme tous les autres, continue de préinstaller des logiciels publicitaires comme l’agaçant McAfee sur ses configurations. Mais sorti de ça, sa suite de gestion est plutôt bonne, bien que son redesign sur cette monture n’ait pas vraiment amélioré le fait que tous les services Dell sont éclatés entre diverses applications plus ou moins utiles.

Toujours est-il que la gestion fine des performances de l’appareil, de son comportant en charge ou même l’activation du détecteur de présence est toujours disponible. Autant de paramètres utiles et faciles à activer, si l’on débroussaille un peu auparavant pour les retrouver. Rien de très dommageable ceci étant, puisque c’est le cas sur la plupart des ordinateurs du marché.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Performances

Notre configuration de test du Dell XPS 13 Plus de 2023 est soutenu par un Intel Core i7-1360P, un SoC pour ultrabook de 13e génération à 12 cœurs — 4 performances et 8 efficients — et 16 threads pouvant turbo jusqu’à 5 GHz. Il est ici couplé à 32 Go de RAM LPDDR5 dual channel à 6000 MHz, et une mémoire de stockage de 512 Go en PCIe 4.0.

Benchmarks et chauffe

Qui dit nouvelle puce dit performances améliorées ? Pas nécessairement. Sur le papier, l’i7-1360P est bien supérieur au i5-1240P testé sur la génération précédente. Mais dans les faits, ce regain de puissance ne se verra que sur des très courtes périodes, puisqu’un test soutenu sous Cinebench R23 nous offre des scores similaires au modèle précédent, avec 8870 points en multi core et 1583 points en single core. De même sous PCMark 10, où le score de 5723 points ne diffère que de 500 points environ par rapport au modèle précédent. Même le SSD intégré, absolument excellent l’année dernière, perd en capacités avec des taux de lecture/écriture toujours très bons, mais inférieurs.

Le fait est que le Dell XPS 13 Plus n’a absolument rien revu sur sa construction. Ce qui veut aussi dire qu’il subit les mêmes problèmes de chauffe élevée qu’auparavant, avec une température extérieure relevée à 56°C à son point le plus chaud. Certes, la canicule ambiante n’aide pas, mais l’ordinateur lui-même n’a pas des ventilateurs assez puissants pour ventiler efficacement sa configuration pourtant faite pour ne chauffer que très peu. Le choix du silence de ses ventilateurs, même poussés à fond, se fait au détriment du châssis.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Autonomie

Allez, encore un dernier point où rien ne change : la batterie. Celle intégrée au Dell XPS 13 Plus est de 55 Wh, suffisante pour la plupart des ultrabooks, et peut être rechargée par le biais d’un bloc d’alimentation de 60W en USB-C fourni, ou tout autre chargeur de la norme Power Delivery offrant ces performances.

À l’usage cependant, le Dell XPS 13 Plus de notre test paye le choix peu judicieux d’intégrer une dalle OLED 4K. Nous retrouvons en effet entre 6 et 7 heures d’usage bureautique, pour un appareil qui nous offrait une douzaine d’heures d’usage dans sa version précédente avec un écran Full HD.

Nul doute que les versions 2023 en Full HD sauront dépasser la dizaine d’heures, mais la version 4K est définitivement à éviter.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023) Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 Plus de 2023 est disponible en France à partir de 1599 euros. Notre configuration de test est elle vendue au prix de 2209 euros.