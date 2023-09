Gemini II : le Français Devialet passe la seconde avec ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit

Devialet a présenté ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Devialet Gemini II, compatibles Bluetooth multipoint et dotés d'une réduction de bruit active.

Il y a trois ans, la marque française Devialet lançait ses tout premiers écouteurs sans fil sur le marché, les Devialet Gemini. Au même moment, fort de son expérience, le constructeur débutait déjà le développement de sa deuxième génération d’écouteurs. Finalement, c’est ce mardi que la firme a dévoilé ses nouveaux écouteurs true wireless, les Devialet Gemini II.

Des écouteurs plus compacts

Pour cette nouvelle génération d’écouteurs, Devialet a tenu à corriger les principales critiques qui pouvaient être adressées à la première version. Sans parler des soucis logiciels rencontrés sur les premiers modèles au lancement, les nouveaux Gemini II proposent surtout un format bien plus compact et léger. Comptez sur moins de 6 grammes par écouteurs et 49 grammes pour le boîtier de charge. Une gageure quand on se rappelle du boîtier particulièrement massif de la première version — 58 x 74 x 31 mm et 74 grammes sur la balance.

Pour le design des écouteurs, Devialet n’a pas réinventé la roue et propose à nouveau un format intra-auriculaire avec un aspect rappelant celui de son enceinte sans fil emblématique, la Devialet Phantom. Les écouteurs se veulent cependant un peu plus petits et compacts, de manière notamment à s’adapter plus facilement aux petites oreilles. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IPX4 et résistent donc aux éclaboussures ou à la pluie.

Du côté de l’architecture acoustique, Devialet a adopté ici des transducteurs dynamiques de 10 mm avec un diaphragme en titane. Ils sont par ailleurs compatibles non seulement avec les codecs AAC et SBC, mais également avec l’aptX. En revanche, les Devialet Gemini II sont dépourvus de codecs plus avancés comme l’aptX HD, l’aptX Lossless ou la certification Snapdragon Sound. On se consolera cependant avec la compatibilité Bluetooth multipoint.

Une réduction de bruit adaptative

Comme la première version, les nouveaux Devialet Gemini ANC II sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active avec un mode adaptatif pour ajuster automatiquement les bruits à réduire en fonction de votre environnement. Pour ce faire, ils embarquent chacun trois microphones en plus du capteur de vibration osseuse utilisé pour les appels téléphoniques. Devialet a en outre développé un algorithme spécifique dédié à la réduction des bruits du vent.

Enfin, le constructeur français indique avoir rendu son application hautement personnalisable pour permettre aux utilisateurs de modifier profondément les contrôles des écouteurs, avec notamment la gestion du volume. L’application propose également un égaliseur six bandes avec un réglage précis au demi-décibel près.

Du côté de l’autonomie, il faudra compter sur cinq heures d’utilisation avec les écouteurs seuls en mode réduction de bruit et jusqu’à 22 heures avec la recharge proposée par le boîtier. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil par induction.

Les écouteurs Devialet Gemini II sont proposés en trois versions : blanc, noir et Opéra de Paris (blanc et or). Les deux premières versions seront proposées au prix de 399 euros tandis que le modèle Opéra de Paris s’affichera à 599 euros.

