Devialet au bord du gouffre

La musique s’arrête pour Devialet. Le fabricant d’enceintes de luxe, fierté de la tech française, fait face à une crise sans précédent.

Source : Frandroid

Devialet, ce nom résonne comme une promesse de luxe et d’excellence dans le monde de l’audio haut de gamme. Fondée en 2007, cette entreprise souvent mise en avant dans la French Tech a longtemps incarné le savoir-faire français en matière d’innovation sonore. Cependant, aujourd’hui, l’entreprise semble jouer sa partition finale, elle est menacée par une crise financière qui pourrait bien être fatale.

Rappelons d’abord qui est Devialet. Cette start-up française s’est fait connaître grâce à ses amplificateurs et ses enceintes au design futuriste, notamment la célèbre Phantom.

L’enceinte sans fil Phantom I de Devialet // Source : Frandroid

Avec des prix oscillant entre 1 000 et 3 000 euros, Devialet s’est positionnée sur le segment du luxe audio, elle a attiré une clientèle fortunée et des investisseurs prestigieux comme Bernard Arnault ou Xavier Niel.

Mais aujourd’hui, l’entreprise est en danger. Selon des sources proches du dossier, relayées par Challenges, reprises par Numerama, Devialet aurait demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris. Cette démarche, souvent utilisée par les entreprises en difficulté, vise à négocier avec les créanciers et à trouver de nouveaux financements. Un signal d’alarme qui ne trompe pas sur la gravité de la situation.

Les raisons d’une chute annoncée

Comment en est-on arrivé là ? Plusieurs facteurs semblent avoir contribué au déclin de Devialet. Le segment de l’audio haut de gamme est devenu de plus en plus concurrentiel, avec l’arrivée de géants technologiques comme Apple ou Sony.

Le boîtier de charge des Devialet Gemini II // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Les tentatives de Devialet pour élargir sa gamme, notamment avec des écouteurs sans fil, n’ont pas rencontré le succès escompté. Le made in France a un prix, et Devialet a peut-être sous-estimé l’impact de ses coûts de production sur sa rentabilité.

Enfin, en période de crise économique, les produits premium sont souvent les premiers à être délaissés par les consommateurs, ce qui a pu fragiliser le modèle économique de l’entreprise.

Les collaborations extérieures : une bouée de sauvetage ?

Face à ces difficultés, Devialet a multiplié les collaborations extérieures, espérant ainsi trouver de nouveaux relais de croissance. La plus notable est sans doute celle avec Huawei, le géant chinois des télécommunications. Cette alliance a donné naissance à des produits comme les écouteurs FreeBuds Pro, qui intègrent la technologie sonore de Devialet.

Plus surprenant encore, on a même croisé un téléviseur signé Huawei équipé d’une barre de son Devialet en Chine. Cette incursion dans le marché chinois, gigantesque et en pleine croissance, pourrait être la planche de salut de l’entreprise française.

Malgré ces efforts, l’avenir de Devialet reste incertain. La procédure de conciliation en cours pourrait déboucher sur plusieurs scénarios. Une recapitalisation par les actionnaires existants ou de nouveaux investisseurs est envisageable. Une restructuration de la dette et une réorientation stratégique de l’entreprise sont également possibles. Dans le pire des cas, une liquidation judiciaire pourrait être prononcée si aucune solution n’est trouvée.