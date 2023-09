Test des Devialet Gemini II : une réduction de bruit impressionnante

Pour la seconde génération d’écouteurs True Wireless Gemini, Devialet a mis le paquet sur la réduction de bruit active, désormais assortie d’un système d’atténuation des bruits parasites liés au vent. De nouveaux transducteurs de 10 mm recouverts de titane sont désormais utilisés pour un son plus précis et rigoureux.

Principalement connu pour ses amplificateurs numériques, ses enceintes Phantom au look atypique et l’exceptionnelle barre de son Dione, le fabricant français Devialet s’aventure un peu plus dans l’univers de l’audio nomade avec les Gemini II. Pour cette seconde itération, l’accent a été mis sur la réduction de bruit active, qui réduirait jusqu’à 40 dB certains sons parasites autour de l’auditeur. Une condition sine qua non à une expérience sonore confortable à l’extérieur, et particulièrement dans les transports en commun. Le passage au titane pour les transducteurs apporte également une nouvelle signature, plus incisive, mais pas sans défauts…

Devialet Gemini II Fiche technique

Modèle Devialet Gemini II Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 22 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 12 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Devialet

Devialet Gemini II Des écouteurs très agréables à porter

Les Devialet Gemini II sont assez proches esthétiquement des Gemini de première génération. Pas de révolution de ce côté, le format bouton a été reconduit, avec une zone de contrôle tactile circulaire, frappée du logo Devialet. Les microphones de conversation et d’ANC sont installés tout à côté la zone tactile et dissimulés par une fine grille. Les petites coques sont dessinées aux formes du pavillon de l’oreille afin d’y prendre appui et s’y arrimer solidement.

Il ne faut néanmoins pas se presser au moment de les enfiler, car il n’est alors pas rare de les faire tomber. Une fois le coup de main pris, les Gemini II ne bougent plus et restent stables en toutes circonstances. Les Gemini II sont certifiés IP54 et ne craignent ni la transpiration, ni la pluie et les projections (raisonnables) d’eau.

Le boîtier de rangement est lui aussi plutôt petit et recouvert d’un bandeau horizontal en plastique brillant, avec une LED d’état en façade et un bouton d’appairage Bluetooth à l’arrière. Il est compatible avec la charge par induction Qi et par câble USB-C.

Devialet Gemini II Une application aux réglages complets

Pour tirer convenablement parti des zones tactiles des Devialet Gemini II, il faut en passer par l’app Devialet Gemini. Chaque zone peut être paramétrée individuellement pour répondre à une pression unique, une pression prolongée ou une double pression. On trouve les fonctions courantes de lecture (pause, pistes suivante ou précédente), de prise d’appels téléphoniques, l’activation des modes ANC et transparence, ainsi que l’invocation de l’assistant vocal du smartphone ou de l’ordinateur. Il est également possible d’ajuster le volume depuis les écouteurs. Pour ce faire, il faudra appuyer deux fois puis conserver le doigt sur la zone tactile. Un bon point, tant il est rare de ne jamais ajuster le volume en cours de lecture, le niveau d’enregistrement d’un titre à un autre étant variable.

L’app est bien agencée et ne noie pas l’utilisateur sous les fonctions inutiles. On trouve un égaliseur à bandes, des présélections et — rareté — une balance stéréo. Un héritage de la hi-fi à papa, du temps où l’on pensait encore aux oreilles vieillissantes et au déséquilibre de perception entre tympans gauche et droit.

Les Devialet Gemini II embarquent des détecteurs de port et placent automatiquement la lecture en pause lorsqu’un ou les deux écouteurs sont ôtés. Cette option permet de continuer à écouter de la musique dans l’écouteur resté en place, ou d’interrompre totalement la lecture, au choix de l’utilisateur.

Bluetooth multipoint et faible latence

Le contrôleur Bluetooth est compatible avec la connexion multipoint, pour utiliser simultanément deux sources et passer de l’une à l’autre instantanément. Le protocole Google Fast Pair est aussi de la partie, afin d’associer très rapidement les écouteurs à un smartphone Android. La liaison radio est stable et ne craint ni les cloisons minces ni les planchers en bois, jusqu’à 10 mètres environ.

La latence de transmission est plus faible que la moyenne et la désynchronisation entre l’image et le son dans les jeux vidéo est peu perceptible (le son arrive en très léger retard). Aucun problème en revanche avec les contenus vidéo, image et son sont parfaitement synchrones. Trois technologies de compression audio sont supportées (SBC, AAC et aptX).

Devialet Gemini II Une réduction de bruit de haute volée

C’est l’incontestable point fort des écouteurs Devialet Gemini II. La réduction de bruit est très impressionnante et diminue efficacement les sons graves et moyens. En voiture, plus aucun bruit de roulement à basse vitesse n’est audible et la plupart des sons clairs sont largement atténués.

En tram, sans que le silence soit parfait, l’isolation est saisissante. Le travail effectué par Devialet est remarquable et les Gemini II rivalisent de ce point de vue avec les meilleurs écouteurs Bose ou Sony. Le mode transparence, qui permet de mélanger à la musique écoutée les bruits environnants est de bonne qualité, sans égaler toutefois les Apple AirPods Pro 2, références de la catégorie.

Devialet Gemini II Quelques duretés inattendues dans la qualité sonore

Devialet a utilisé le titane pour améliorer les performances des transducteurs de 10 mm intégrés aux Gemini II. Il s’agit du matériau utilisé dans les modèles d’enceintes Phantom haut de gamme pour les tweeters. Ultra-rigide, le titane est seulement dépassé par le béryllium pour sa capacité à monter en fréquence avec un minimum de distorsion. Il y a un mais… les membranes en titane, si elles ne sont pas correctement amorties et suspendues, peuvent engendrer des duretés sur les sons moyens. Or c’est précisément ce qui se passe avec les Devialet Gemini II et, pour ne rien arranger, leur courbe de réponse en fréquence est flanquée de pics de volume à des fréquences sensibles.

C’est le cas avec l’énorme bosse entre 1 et 2 kHz, frĂ©quences auxquelles notre oreille est ultra sensible. Ce pic de niveau a un intĂ©rĂŞt, puisqu’il apporte un Ă©clairage important sur le cĹ“ur du spectre audio, mais avec tant de niveaux il dĂ©nature les enregistrements. Un peu plus haut sur la courbe mesurĂ©e, la plage de 6 Ă 12 kHz (aigu) ajoute de la brillance Ă tout ce qu’on Ă©coute et rĂ©duit les dimensions de la scène sonore. Trop. Heureusement, l’égaliseur de l’app permet de corriger ces dĂ©fauts et de rĂ©tablir une signature tonale plus Ă©quilibrĂ©e, mais des rĂ©sonances mĂ©talliques (merci le titane) subsistent. Les Devialet Gemini II dĂ©livrent un son dynamique, c’est incontestable, mais cette Ă©nergie est loin d’être rĂ©partie de façon Ă©quitable du grave Ă l’aigu. Alors que des transducteurs de 10 mm assurent gĂ©nĂ©ralement une assise solide dans le bas du spectre, ceux des Gemini II déçoivent un brin et semblent favoriser certaines basses frĂ©quences plus que d’autres.

Grave : extension convenable, mais palette décevante pour des écouteurs haut de gamme

Médium : beaucoup d’informations, mais des duretés à volume soutenu

Aigu : brillant et séduisant

Comportement dynamique et scène sonore

Surprise, la marge dynamique est limitée et les écouteurs peinent à restituer les grands écarts dynamiques. À ce niveau de gamme, c’était inattendu. De fait, l’étagement des plans sonores est tout juste satisfaisant. Ça manque d’air. Le fort accent sur le registre médium réduit la profondeur de la scène dans l’axe frontal et tout est tassé au centre. En revanche, la latéralisation est agréable.

Devialet Gemini II Des appels clairs et au calme

Les Devialet Gemini II sont douĂ©s pour les appels tĂ©lĂ©phoniques. Les bruits environnants sont convenablement attĂ©nuĂ©s (le brouhaha lointain de la ville totalement) et il n’y a guère que les bruits intenses (travaux sur la voie publique) qui perturbent un peu l’excellente qualitĂ© des appels.

La voix de l’auditeur est semble-t-il lĂ©gèrement amplifiĂ©e, ce qui la rend encore plus claire. Ă€ l’inverse, on entend très bien son interlocuteur, d’autant que la rĂ©duction de bruit active vous isole très efficacement. Mission accomplie.

Devialet Gemini II Une autonomie en deçà de la concurrence

Devialet annonce jusqu’à 5 heures d’autonomie pour les Gemini II. Réduction de bruit active et à 50 % du volume, en jouant une playlist de titres jazz, pop et rock, les écouteurs ont tenu 4 h 20 avant de s’éteindre. Une autonomie loin d’être stellaire et que les performances acoustiques — un son de qualité est souvent énergivore — ne justifient pas. Sans doute est-ce dû à l’excellence de la réduction de bruit active, qui implique d’émettre des sons graves en inversion de phase à très fort volume, pour annuler ceux autour de l’auditeur. Pour la plupart des utilisateurs, 4 heures d’affilées devraient suffire, mais sembleront justes aux marathoniens du son. Heureusement, le boîtier recharge vite les écouteurs (jusqu’à 3 fois).

Devialet Gemini II Prix et date de sortie

Les écouteurs Devialet Gemini II sont proposés dans les coloris Iconic White, Matte Black et Gold, au prix de 399 €. Pour qui souhaite des écouteurs True Wireless haut de gamme, un coup d’oreilles aux Apple AirPods Pro 2 ou aux récents Denon PerL Pro s’impose.