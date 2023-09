Mini 4 Pro : DJI lance un drone compact qui ne lésine pas sur la qualité d’image

DJI a renouvelé sa gamme de drones de moins de 250 grammes en dévoilant son nouveau DJI Mini 4 Pro.

DJI est en pleine forme en cette seconde moitié d’année 2023. Le constructeur chinois n’en finit pas de dévoiler de nouveaux produits et après sa caméra DJI Osmo Action 4 et son drone DJI Air 3, la firme vient de lever le voile sur son nouveau drone au format compact, le DJI Mini 4 Pro.

Comme tous les drones de la gamme « Mini » du fabricant, et comme le DJI Mini 3 Pro avant lui, le DJI Mini 4 Pro se distingue par son poids de moins de 249 grammes, ce qui lui permet de rentrer dans la catégorie des drones C0 et de ne pas nécessiter d’enregistrement ou de brevet d’aptitude pour l’utiliser. Concrètement, on a ici affaire à un drone qui, une fois déplié, affichera des dimensions de 298 x 373 x 101 mm, pour un gabarit de 148 x 94 x 64 mm lorsqu’il est plié.

Un capteur meilleur en basses lumières

Concernant les performances de prise de vue, les contraintes de poids rendent difficile pour le constructeur d’ajouter une caméra supplémentaire, comme sur ses Mavic 3 Pro ou Air 3. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que DJI n’a pas fait d’effort. Concrètement, on a affaire ici à un capteur CMOS de 1/1,3″. Sur le papier, c’est un format inférieur à celui du DJI Air 2S (1 pouce), mais, dans les faits, il s’agit du même format que sur le DJI Air 3 ou le DJI Mavic 3 Pro pour son objectif équivalent 70 mm. La caméra du DJI Mini 4 Pro est ainsi équipée d’un capteur 1/1,3 pouce de 48 mégapixels qui a la particularité d’être empilé — avec une mémoire RAM au niveau du capteur — permettant sur le papier une meilleure montée en sensibilité et une plage dynamique accrue. Du côté de l’objectif de la caméra, on va retrouver un très classique équivalent 24 mm ouvrant à f/1,7.

Pour la vidéo, le DJI Mini 4 Pro va permettre d’enregistrer des séquences en 4K 60p en mode classique, mais également en mode ralenti en 4K 100p. La nacelle va également pouvoir pivoter pour permettre un enregistrement de séquences vidéo à la verticale. Notons également la présence d’un mode de prise de vue nocturne et du profil d’image flat D-Log M avec une meilleure plage dynamique, particulièrement adapté pour un usage professionnel ou semi-pro.

Une détection d’obstacles avancée

Bien évidemment, le DJI Mini 4 Pro profite également des différents modes de prise de vue et de pilotage automatique de DJI — ActiveTrack 360°, Spotlight ou Point of Interest — mais également d’une détection d’obstacle omnidirectionnelle grâce à deux caméras et un capteur 3D. Du côté des performances en vol, le DJI mini 4 Pro est annoncé comme pouvant monter jusqu’à 5 mètres par seconde en ascension et 16 mètres par seconde en vitesse de vol horizontale. Enfin, le fabricant chinois indique que son drone est capable de voler pendant 34 minutes avec sa batterie Intelligent Flight Battery de 2590 mAh.

Le DJI Mini 4 Pro est disponible dès aujourd’hui en France. Il est proposé au prix de 799 euros avec une télécommande DJI RC-N2. Une version à 999 euros est également proposée avec la télécommande DJI RC 2. Enfin, le kit « Fly More Combo » avec télécommande RC 2, trois batteries, trois paires d’hélices supplémentaires et un sac de rangement sera affiché à 1129 euros.