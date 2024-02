DJI Mini 4 Pro : ce nouveau drone grand public est déjà à prix réduit, et tous les accessoires nécessaires sont inclus

Le DJI Mini 4 Pro copie son prédécesseur, mais multiplie les améliorations au niveau de la qualité d’image. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu’en ce moment, il se négocie dans un pack remplie d’accessoire, pour 989 euros au lieu de 1 069 euros.

Deux ans après le lancement du Mini 3 Pro, DJI lance le Mini 4 Pro, une mise à jour de son drone pour tous. Il reprend l’essentiel des caractéristiques de son prédécesseur, mais fait mieux niveau qualité d’image et offre une qualité identique au DJI Air 3. Léger et facile à mettre en route, il profite aujourd’hui de 80 euros de remise avec des accessoires.

Les points forts du DJI Mini 4 Pro

Un drone compact et silencieux

Une meilleure qualité d’image que le Mini 3 Pro

Détection d’obstacles, vols programmables, autonomie correct

Le DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (avec télécommande RC2, 2 batteries supplémentaires, et un dock de charge 30 W) est proposé à 1 069 euros, mais avec le code RAKUTEN80, le drone passe à 989 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Darty).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Mini 4 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le DJI Mini 4 Pro au meilleur prix ?

Le drone pour tous

Comme son prédécesseur avant lui, le DJI Mini 4 Pro pèse moins de 250 g. Pratique pour le transporter, il permet surtout d’être utilisé par tous, sans besoin de passer un test d’aptitude sur le site de l’aviation civile, comme c’est le cas avec les drones des séries Air et Mavic. En revanche, cette légèreté a quelques inconvénients, et l’expose davantage aux affres du vent. Autre conséquence du poids plume, il faut se contenter d’un seul objectif (grand-angle de 24 mm) et d’une autonomie moyenne de 25 minutes. Heureusement, ce modèle embarque des batteries supplémentaires.

Avec ses allures de jouet, le drone est conçu avec soin et il est solide. On retrouve la radiocommande R2C avec écran qui permet de ne pas utiliser son téléphone pour la faire fonctionner. Vous aurez alors juste à allumer le contrôleur et le connecter au drone pour le diriger ainsi qu’avoir un retour vidéo en temps réel.

Une meilleure image pour plaire aux amateurs exigeants

Déjà très bonne sur le Mini 3 Pro, la qualité d’image a été amélioré sur ce nouveau drone DJI. Les vidéos et photos sont plus généreuses en détail dans les zones sombres et claires. Doté d’un capteur CMOS empilé et d’un nouveau processeur d’image, il offre une qualité identique au DJI Air 3, ce qui est rassurant. Les images sont alors riches et la plage dynamique est remarquable.

Il gagne aussi une détection omnidirectionnelle des obstacles et la technologie de transmission O4 à trois bandes de fréquences. Elle est très efficace en mode tracking, lorsque le drone suit un sujet automatiquement.

Afin de comparer le DJI Mini 4 Pro avec d’autres références que nous recommandons tout autant chez Frandroid, nous vous invitons à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs drones en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.