Dreame L10s Pro Ultra Heat : un lavage des sols complet pour un tarif modéré

Dreame profite du CES pour faire le plein de nouveautés. La marque vient d'annoncer le DreameBot L10s Pro Ultra Heat, un nouveau robot aspirateur laveur très complet, offrant de nombreuses fonctionnalités de nettoyage comme le lavage des serpillières à l'eau chaude, l'extension des serpillières jusqu'au long des plinthes et même le raccordement direct à l'eau.

La marque d’aspirateurs Dreame vient d’annoncer le renouvellement de sa gamme, avec le lancement de pas moins de quatre nouveaux produits. Avec ces annonces, elle compte proposer une gamme complète et accessible, offrant de nombreuses options de nettoyage et d’entretien pour toute la maison. Bien que la marque ait levé le voile sur de nombreux appareils, certains ne seront pas disponibles en France pour l’instant. Cela dit, l’hexagone n’est pas en reste, avec l’arrivée attendue de plusieurs produits dans nos contrées.

Parmi les annonces, on compte un nouveau robot aspirateur laveur, désormais capable de chauffer l’eau de lavage des serpillières, le DreameBot L10s Pro Ultra Heat.

Une évolution du L10s Ultra

Le DreameBot L10s Pro Ultra Heat. Celui-ci reprend l’esthétique du L10s Ultra que nous connaissons déjà, avec quelques améliorations visuelles. Bien que la base et le robot soient très similaires, la marque a remplacé la trappe à poussière argentée de l’ancien modèle par une couleur dorée, accentuant son aspect haut de gamme. De même, la partie supérieure du dôme LiDAR, située dessus du robot, est à présent dorée, tout comme le contour de la caméra du robot.

De nouvelles fonctionnalités avancées

Malgré ces changements visuels mineurs, la marque a revu les caractéristiques du robot et de la base pour les doter de fonctionnalités innovantes. Les principales améliorations concernent avant tout le robot, qui comporte la technologie MopExtend, inaugurée sur le DreameBot L20 Ultra, qui permet au patin droit de la serpillière de s’étendre et de longer les plinthes et mieux nettoyer les recoins.

La puissance d’aspiration a également été renforcée, atteignant à présent 7 000 Pa, ce qui permet de nettoyer efficacement les tapis et moquettes épaisses, en plus des sols durs. Par ailleurs, la marque a pourvu son nouveau robot de la fonctionnalité CleanGenius, que nous avions déjà testée sur le L20 Ultra. Celle-ci permet au robot de définir lui-même la stratégie de nettoyage et de s’adapter automatiquement au niveau de saleté des sols, décidant automatiquement s’il est nécessaire d’effectuer un deuxième passage, pour un nettoyage en profondeur.

L’appareil conserve aussi un réservoir d’eau de 0,8 L, qui se remplit automatiquement lors du lavage des serpillières. L’application permet d’ajuster le débit d’eau, bien qu’il puisse désormais le faire intelligemment.

La station du robot n’est pas en reste, avec de nombreuses innovations, dont le nettoyage à eau chaude. Celui-ci permet à la base de chauffer l’eau pour nettoyer les serpillières, éliminant ainsi plus efficacement les bactéries et mauvaises odeurs. Le séchage à air chaud reste de la partie, afin d’éviter la prolifération de moisissures.

De plus, un kit de raccordement à l’eau sera également proposé en option pour 199 euros, permettant de ne pas avoir à remplir le réservoir d’eau propre ni de vider le bac sale. Dans tous les cas, il faudra continuer à vider le sac à poussière de 2,5 L, même si son format permet une longue autonomie.

Par ailleurs, le L10s Pro Ultra Heat dispose dorénavant d’un réservoir de détergent rechargeable, ce qui permet d’éviter l’utilisation de cartouches à usage unique. Cette nouveauté signifie par ailleurs qu’il sera plus facile d’utiliser des produits tiers, souvent moins onéreux que ceux de la marque.

La marque a en outre développé un nouveau rouleau-brosse tricut, vendu en option. Celle-ci a été spécifiquement pensée pour éviter que les poils ne s’y emmêlent, en les coupant proactivement, évitant ainsi qu’ils entravent le bon fonctionnement du robot.

Prix et disponibilité du DreameBot L10s Pro Ultra Heat

Le DreameBot L10s Pro Ultra Heat sera disponible dès le 31 janvier au prix de 999 euros. Une offre promotionnelle de lancement devrait être proposée afin de recevoir le rouleau-brosse tricut gratuitement pour les premiers acquéreurs.