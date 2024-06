La Rolls-Royce des aspirateurs robots Dreame notée 8/10 dans nos colonnes est à -20 %

Le Dreame L10s Pro Ultra Heat est le dernier aspirateur-robot haut de gamme du constructeur chinois, il s'agit plus précisément d'une version améliorée de son prédécesseur avec au programme une plus forte puissance d'aspirateur et de l'intelligence artificielle pour de meilleurs résultats en nettoyage. Chez Amazon, la Rolls des aspirateurs-robots est disponible à 799 euros au lieu de 999 euros.

Dévoilé lors du CES 2024, le Dreame L10s Pro Ultra Heat se présente comme une version améliorée du L10s Pro Ultra avec notamment une puissance d’aspiration considérablement revue à la hausse et de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le nettoyage. La station de lavage est toujours incluse afin de rendre l’entretien plus facile, car en grande partie automatisé. Seulement quelques mois après sa sortie, le Dreame L10s Pro Ultra Heat profite d’une réduction de 200 euros chez Amazon.

Les atouts du Dreame L10s Pro Ultra Heat

Une puissance d’aspiration de 7 000 Pa

L’adaptation automatique du nettoyage grâce à l’IA

Un entretien simple grâce à la station de lavage

Au lieu de 999 euros habituellement, le Dreame L10s Pro Ultra Heat est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Amazon.

Une version améliorée du Dreame L10s Pro Ultra

Avec son nouvel aspirateur-robot, Dreame ne lance pas de révolution esthétique et garde le même design que les autres modèles de cette gamme. Cet appareil est une fois de plus sobre et compact vu de l’extérieur avec une forme circulaire et une livrée blanche. Les capteurs sont autant d’éléments qui se démarquent du reste, nous avons le dôme LiDAR au sommet ainsi qu’une caméra AI Action sur la face avant. Comme d’habitude avec les aspirateurs-robots haut de gamme de Dreame, la qualité des finitions est irréprochable.

Le Dreame L10s Pro Ultra Heat fonctionne avec l’application Dreamehome ou Xiaomi Mi Home et effectue automatiquement une cartographie des lieux lors de son premier tour du propriétaire. Comme d’habitude, il est possible d’éditer les cartes en fusionnant les pièces ou en les séparant avec des murs virtuels, interdire le lavage à l’eau dans certaines pièces ou carrément en interdire l’accès. Cet aspirateur-robot fait aussi appel à l’intelligence artificielle avec sa fonction CleanGenius qui adapte automatiquement le nettoyage selon plusieurs paramètres.

Une énorme puissance d’aspiration !

Avec une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, le Dreame L10s Pro Ultra Heat est l’un des aspirateurs-robots les plus puissants du marché. Il n’aurait aucun mal à nettoyer en profondeur les sols textiles comme les tapis et les moquettes. Il dispose en plus d’un mode lavage avec des serpillères qui nettoient à l’eau chaude avec ajout automatique de détergent afin de récurer en profondeur et venir à bout des taches incrustées. S’il reste des saletés, la fonction CleanGenius le remarque et envoie l’aspirateur faire un second passage.

L’autonomie est quant à elle plutôt décevante puisqu’une charge complète suffit à nettoyer seulement jusqu’à 100 m², et cela peut même être moins en fonction de la puissance déployée. Lorsque la batterie est presque vide, le Dreame L10s Pro Ultra retourne automatiquement à sa station de recharge. En ce qui concerne l’entretien, presque tout se fait automatiquement grâce à la station, seuls la vidange du bac à poussières et le nettoyage de la station elle-même nécessitent une intervention humaine.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Dreame L10s Pro Ultra Heat.

Afin de comparer le Dreame L10s Pro Ultra Heat avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs aspirateurs-robots du moment.

