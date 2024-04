Ce constructeur lance des écouteurs sans fil que vous pourrez réparer facilement

Le constructeur néerlandais Fairphone a présenté de nouveaux écouteurs sans fil, les Fairbuds, qui promettent une réparabilité facilitée en plus d'une fiche technique intéressante.

Non content de proposer des smartphones facilement réparables et aux composants sourcés, le constructeur néerlandais Fairphone se penche de plus en plus du côté des produits audio. Après de premiers écouteurs sans fil en 2021 et un casque Fairbuds XL l’an dernier, la firme revient avec de nouveaux écouteurs sans fil, les Fairphone Fairbuds.

Les écouteurs sans fil ont mauvaise réputation pour leur aspect environnemental. Il faut dire que ces produits sont particulièrement complexes à réparer — à l’instar des AirPods Pro 2 — et que leur batterie limitée et irremplaçable pousse souvent les utilisateurs à les considérer comme des produits jetables. Nous n’avions d’ailleurs pas été tendres avec Fairphone lorsque la marque réputée pour son aspect écoresponsable avait lancé ses propres écouteurs sans fil il y a trois ans. Mais pour ses Fairbuds, Fairphone semble avoir retenu la leçon et propose des écouteurs qui semblent bel et bien mettre l’environnement et la réparabilité au centre des préoccupations.

Des écouteurs réparables avec des pièces détachées proposées

Les Fairphone Fairbuds sont ainsi conçus pour être facilement réparables par les utilisateurs. En plus du sourcing des composants et matériaux, le constructeur met en avant la possibilité de remplacer jusqu’à sept éléments sur les écouteurs :

écouteur ;

batterie d’écouteur ;

anneau en silicone d’écouteur ;

embout d’écouteur ;

coque extérieure de l’étui de chargement ;

coque du boîtier ;

batterie du boîtier.

Le principal intérêt est ainsi de permettre aux utilisateurs non seulement de continuer d’utiliser leurs Fairbuds même s’ils ont perdu l’un des deux écouteurs, mais également de prolonger leur utilisation lorsque la batterie viendrait à perdre sa capacité. Les écouteurs sont par ailleurs dotés en eux-mêmes d’une batterie de 45 mAh tandis que le boîtier profite d’une batterie de 500 mAh. De quoi permettre, en théorie, jusqu’à 5 heures d’écoute avec réduction de bruit pour les écouteurs seuls et un total de 26 heures avec le boîtier, sans réduction de bruit active.

Les Fairphone Fairbuds // Source : Fairphone Les Fairphone Fairbuds // Source : Fairphone

Outre la réduction de bruit, portée par un total de six microphones, les Fairbuds sont de plus compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc se connecter à deux appareils simultanément. Ils sont cependant limités aux codecs AAC et SBC. Pour l’aspect sonore, Fairphone a intégré des transducteurs de 11 mm de diamètre et l’application du constructeur va proposer un égaliseur 8 bandes pour modifier leur signature sonore.

Notons enfin que les Fairphone Fairbuds sont certifiés IP54 et qu’ils peuvent donc résister aux éclaboussures ou à la pluie.

Les Fairphone Fairbuds sont affichés en France au prix de 149 euros.