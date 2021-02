Freebox : le réseau fixe est perturbé à certains endroits en France

Plusieurs signalements mettent en avant des dysfonctionnements sur les Freebox de Free en ce mardi 2 février 2021. Ce n'est pas une panne globale, mais un nombre conséquent de personnes semblent touchées.

À plusieurs endroits en France, des utilisateurs de Freebox signalent des dysfonctionnements et se plaignent ainsi de ne pas avoir un bon accès à Internet en fibre ou en ADSL. On parle de lenteurs ou coupures régulières chez certains et de pannes chez d’autres.

À proprement parler, il ne s’agit pas d’une panne généralisée à l’échelle nationale, mais durant toute la journée du mardi 2 février 2021, les signalements se sont faits de plus en plus nombreux sur DownDetector. La plateforme en compte près de 400 au moment où nous écrivons ces lignes, ce qui commence à devenir préoccupant — sans être alarmant.

Divers endroits en France sont concernés

Les agglomérations de Paris, Lyon, Marseille et Nice semblent concernées selon DownDetector, tandis que le site de suivi Free-réseau pointe surtout du doigt des soucis dans le département des Pyrénées Orientales (66), mais aussi en Seine Maritime (76).

« Problèmes détectés » affiche pour sa part IsTheServiceDown au sujet de Free. Enfin, un tour sur Twitter en tapant le mot « Freebox » dans la barre de recherche permet de voir qu’un nombre non négligeable d’utilisateurs se plaignent de leur box Internet.

En d’autres termes, si votre connexion patine aujourd’hui sur votre Freebox, sachez que d’autres personnes partagent vos soucis.