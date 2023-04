Face au tollé, Google renonce à limiter Google Drive

Après avoir limité la quantité de fichiers pouvant être stockés dans un compte Drive, Google a décidé de revenir en arrière.

Mise à jour du 4 avril :

Face au tollé, Google a décidé de faire volte-face. Dans un tweet, le compte officiel de Google Drive explique que ce changement impactait peu d’utilisateurs et qu’il avait été déployé pour optimiser et stabiliser les performances du service. Ils ont néanmoins décidé de revenir en arrière, il y a plus une quantité maximale de fichiers pouvant être stockés sur un compte Drive.

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all.

— Google Drive (@googledrive) April 4, 2023