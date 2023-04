La limitation de Google Drive qui fait grincer des dents

Google a introduit une nouvelle limite sur son service Google Drive qui ne plaît pas aux utilisateurs.

Google Drive est un service de stockage en cloud très utilisé. Ce service aurait près de 30 % de parts de marché, ce qui est énorme. Cependant, une nouvelle limitation a été récemment mise en lumière : Google Drive impose une nouvelle limite pour le nombre total de fichiers pouvant être stockés, même sur les comptes avec du stockage important.

Selon ArsTechnica, ce problème ne devrait néanmoins concerner qu’un petit nombre d’utilisateurs. En février, Google a introduit un changement de limite pour les fichiers ajoutés sur Google Drive : vous ne pourrez plus stocker plus de 5 millions de fichiers, quel que soit l’espace de stockage disponible en Go / To sur le compte.

Google n’a pas communiqué à ce sujet. Par conséquent, les utilisateurs qui ont reçu un message leur demandant de supprimer des fichiers de leurs comptes Google Drive ont pensé qu’il s’agissait d’un bug. De nombreuses erreurs et rapports de problèmes ont été signalés, notamment sur Reddit et dans l’Issue Tracker de Google, depuis la mi-février.

Cela ne touche pas beaucoup d’utilisateurs

Les utilisateurs de Google Drive se plaignent de recevoir soudainement un message indiquant que la « limite de création » a été atteinte. Il fallait absolument supprimer des fichiers pour en rajouter de nouveaux. Cette nouvelle limite concerne à la fois Google Workspace et Google One. Notez cependant que cette limite ne prend pas en compte la taille ou le type de fichier, mais simplement la quantité de fichiers dans votre espace de stockage en ligne. Cela inclut également les éléments stockés dans la corbeille (vidée automatiquement tous les 30 jours).

Google a depuis réagi aux messages d’erreur et a clarifié qu’il ne s’agit pas d’un bug. Il s’agit d’une mesure de protection pour éviter l’abus du système, ce qui pourrait compromettre sa stabilité et sa sécurité.

