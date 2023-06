Android 14 va augmenter l’autonomie de nos smartphones avec une bonne idée

Android 14 beta 3 ajoute une nouvelle façon d'économiser de la batterie avec un smartphone Oled.

L’autonomie reste encore et toujours le nerf de la guerre pour les smartphones. La charge rapide et l’optimisation des puces permettent de compenser en partie le point faible de nos appareils mobiles, mais il reste difficile d’utiliser un smartphone plus d’un ou deux jours sans prise de courant ou batterie externe.

La beta 3 d’Android 14 ajoute une nouvelle façon d’optimiser l’autonomie du smartphone en se basant sur le travail accompli avec le mode sombre et les affichages always-on. La prochaine version d’Android n’est pas attendue avant la fin de l’été. Les phases de beta successives permettent à Google de tester de nouvelles fonctions.

Moins de luminosité, plus d’autonomie

L’idée de Google est toute simple : jouer sur la luminosité et l’affichage pour faire moins consommer d’énergie à l’écran. Avec l’option activée, le smartphone va assombrir votre fond d’écran et le jeu d’icônes utilisé. Il sera particulièrement efficace avec un écran Oled. Heureusement, c’est aujourd’hui le cas de la majorité des bons smartphones.

Puisque les écrans Oled consomment moins d’énergie en affichant des teintes sombres, ce mode devrait très logiquement permettre de prolonger l’autonomie de nos smartphones.

Un ajout bienvenu qui rappelle certaines options que propose déjà Google avec sa gamme Pixel. Cette fois, la nouveauté concerne Android et sera donc proposée sur la grande majorité de nos appareils.

