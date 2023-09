Avec ses Pixel, Google réussit un petit exploit dans certains pays du monde

Au Japon, tout comme aux États-Unis, les Pixel de Google ont gratté des parts de marché intéressantes au deuxième trimestre, tandis qu’Apple a perdu des points en quantité. Deux marchés où la firme à la pomme domine outrageusement les débats.

Google met aujourd’hui le paquet pour vendre au mieux sa gamme Pixel. Cette dernière est cohérente, techniquement intéressante et surtout, elle se positionne sur des tranches tarifaires stratégiques. Toute cette équation a permis au groupe californien de grappiller des parts de marché… là où Apple est solidement installé.

Belle hausse au Japon

C’est notamment le cas au Japon, où les iPhone règnent en maître depuis plusieurs années déjà. Au second trimestre 2023, les PDM des Google Pixel ont connu un bond d’une année à une autre : 12 % au total, contre 2 % auparavant. Soit un gain de 10 points, lorsque Apple a chuté de 58 à 46 %. Rien de dramatique non plus, mais la baisse est réelle.

D’après Counterpoint Research – via Bloomberg -, l’une des causes de ce phénomène serait liée à la valeur du yen, dont le recul financier a contraint Apple d’augmenter ses prix au Japon. En face, les Pixel 6a et 7a auraient joui d’un succès considérable, notamment grâce à leur tarif abordable. Le segment du milieu de gamme sourit à Google.

Les Pixel font de la résistance

Dans une moindre mesure, la même trajectoire est observée aux États-Unis, selon les données du cabinet Canalys. Sur le second trimestre 2023, les ventes d’Apple ont chuté de 20 %, contre 27 % pour Samung, 25 % pour Motorola ou encore 30 % pour TCL. Tous les constructeurs paient le prix d’une conjoncture délicate où les ventes de smartphones ont reculé de 22 % sur ladite période.

Tous ? Non. Un irréductible fabricant nommé Google fait de la résistance avec une croissance de 59 %. Il convient de ne pas trop s’emballer non plus, puisque le géant américain partait de loin : elle a en effet expédié 1,2 million de Pixels, contre 800 000 au second trimestre 2022. Les chiffres sont modestes, mais tout même symboliques.