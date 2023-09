Google Messages change de look avec de nombreux changements esthétiques et pratiques

Google a déployé une mise à jour qui transforme considérablement l’interface principale de son application Messages, ainsi que sa navigation. Tour d’horizon des nouveautés.

Google Messages est l’une des applications parmi les plus téléchargées au monde : plus de 5 milliards de fois. Le moindre petit changement impacte donc l’expérience utilisateur d’un nombre de personnes plus que considérable. Pour autant, Google n’a pas peur de changer nos habitudes et à mettre à jour son application de messagerie phare.

Des nouvelles habitudes à prendre

Une MAJ est en effet en train d’être déployée, nous apprend 9to5Google. Et avec elle, un certain nombre de changements qui influent sur l’interface principale et notre manière de naviguer dans le service. Déjà, la barre de recherche disparaît au profit d’un imposant logo de Google, affublé du mot « Messages ». Difficile de les rater, puisqu’ils prennent un bon tiers de votre écran.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Pour effectuer une recherche, une petite icône en forme de loupe a fait son apparition, juste à côté de l’avatar de votre profil. En cliquant sur ce dernier, vous tomberez par ailleurs sur une ribambelle d’options, dont les boutons « Messages archivés », « Spam et conversations bloquées », et « Tout marquer comme lu ».

Ce trio de fonctionnalités se trouvait auparavant dans un menu accessible depuis un bouton situé en haut à gauche de l’application.

Nouvelle grille de fonctions

Enfin, l’onglet « loupe » fait apparaître une grille de fonctionnalités, en lieu et place d’un ancien carrousel. Vous y retrouverez alors les conversations non lues, les contacts connus et inconnus, les suivis, les images, les vidéos, les lieux et les différents liens partagés avec vos proches.

