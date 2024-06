Localiser mon appareil : l’application devient encore plus pratique dans sa dernière version

Les appareils familiaux deviennent plus faciles à localiser avec cette mise à jour.

C’est en mai que la fonctionnalité Localiser mon appareil (Find my device) a enfin été déployée dans le monde entier, dont en France. Celle-ci permet de localiser ses différents appareils Android, mais aussi toute une liste d’appareils connectés, comme des écouteurs, casques, porte-clés ou tout autre objet auquel vous avez apposé un traceur comme les AirTags.

Si Localiser mon appareil vous permet de retrouver la localisation de vos objets et appareils volés, elle peut le faire aussi lorsqu’ils sont éteints dans le cas des Pixel 8 et 8 Pro. Si la fonctionnalité s’avère très utile, elle le sera encore plus avec cette prochaine mise à jour.

Localiser les appareils perdus de votre famille

C’est le site Android Authority qui a repéré cette nouvelle fonctionnalité au sein de l’application Localiser mon appareil en version 3.1.078-1. Concrètement, il sera possible, en tant que compte superviseur d’une famille, d’accéder à la localisation des appareils familiaux via un nouvel onglet au sein de l’application.

Avant // Source : Assemble Debug / Android Authority Après // Source : Assemble Debug / Android Authority

Jusqu’à maintenant, il était nécessaire d’utiliser l’application de contrôle parental Google Family Link, mais son intégration dans Localiser mon appareil la rend bien plus pratique à l’usage. À noter qu’il s’agit ici d’ajouter des appareils supervisé et ajouté depuis Family Link selon le site Android Police, cela s’adresse donc majoritairement à des parents soucieux de retrouver le smartphone de leurs enfants.

On imagine cependant que cette intégration sera amenée à évoluer pour inclure, au cas par cas, tous les membres d’une famille. L’application dispose déjà d’une fonction de partage d’appareils cependant. Cette première itération est d’ores et déjà disponible dans la dernière version de l’application Localiser mon appareil, et sera visiblement officialisé lors du Feature Drop de juin par Google.

