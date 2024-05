Le « Find My » (Localiser) d’Android va bientôt devenir meilleur en France

Google s'apprête à lancer son équivalent du réseau Find My d'Apple, baptisé Localiser. Il permettra de retrouver ses porte-clés connectés, mais aussi son smartphone perdu.

Il était attendu depuis plusieurs années et on en entendait parler depuis quelques mois : le réseau Localiser (Find My Device) de Google sera lancé en France dans les prochains jours. Depuis quelques semaines, il était déjà effectif aux États-Unis et au Canada.

Retrouver ses appareils, même lorsqu’ils ne sont pas connectés à Internet

Cela faisait déjà un certain temps que l’on pouvait retrouver ses appareils grâce à l’application Localiser de Google. En réalité, elle ne fonctionnait que pour les appareils qui étaient connectés à Internet. Ce qui change avec cette nouvelle version du réseau, c’est que vous allez pouvoir retrouver vos appareils même s’ils ne sont pas connectés à Internet. Et cela grâce à tout le monde : chaque personne disposant d’un smartphone Android compatible (Android 9 minimum) pourra anonymement communiquer avec votre appareil grâce au Bluetooth. Vous aussi, vous pourrez aider des anonymes à retrouver leurs produits perdus. C’est là toute la grande force d’Android : son réseau de plus d’un milliard d’appareils en circulation qui pourront enregistrer les positions récentes de vos appareils perdus.

De quoi vous indiquer la position de ce dernier si vous l’avez perdu. Dans un courriel envoyé à certains de ses utilisateurs, Google ajoute que « vous pourrez aussi retrouver vos accessoires compatibles avec Association express, même s’ils ne sont pas connectés à votre appareil. » Google prévoit de déployer le réseau dans trois jours, soit ce samedi 25 mai.

Même les AirTag sont compatibles avec le réseau Localiser de Google

Au-delà des smartphones (et tablettes), ce que va permettre le réseau Localiser, c’est de retrouver « les écouteurs et casques compatibles, ainsi que les traceurs que vous pouvez attacher à votre portefeuille, vos clés ou votre vélo », précise Google dans son message. Ainsi, les écouteurs et casques compatibles avec le protocole Google Fast Pair pourront ainsi être retrouvés bien plus facilement en cas de perte. Cela fonctionnera même avec les AirTag d’Apple.

Par ailleurs, Google et Apple ont développé un standard commun pour éviter de se faire suivre par des mouchards Bluetooth, comme des AirTag ou des Tile. Parmi les marques qui vont être compatibles, il y a Pebblebee, Chipolo, Motorola, Jio et Eufy pour les porte-clés, et JBL et Sony pour les casques audio.

