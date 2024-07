Vous avez un Pixel 6 ? Ne le remettez pas à zéro, ça pourrait lui être fatal

De nombreux internautes se plaignent actuellement d’un problème très gênant qui touche les Pixel 6 de Google et qui rend ces téléphones complètement inopérants.

Le retour aux réglages usines est souvent un moyen rapide et efficace de régler la plupart des problèmes que rencontre un smartphone. Sauf dans le cas du Pixel 6. Sur l’ancien téléphone star de Google, remettre son système à zéro peut causer plus de problèmes que cela n’en règle.

Comme l’a remarqué le média indien Tech-Issues Today, de nombreux propriétaires de Pixel 6 se sont plaints sur les forums officiels de Google et sur Reddit d’un bug très gênant avec leur Pixel 6. Après une tentative de remise à zéro, le mobile ne démarre tout simplement plus, restant bloqué dans une boucle d’erreurs multiples et variées.

Un mobile complètement briqué

À certains moments, le téléphone indique tout simplement « ne pas réussir à charger le système Android » tandis qu’à d’autres, c’est carrément un programme indispensable à la bonne gestion du système de fichiers qui semble avoir disparu lors de la remise à zéro. Dans tous les cas, le résultat est le même, le téléphone est fondamentalement « briqué » et la seule solution proposée est de… faire un retour aux réglages usines. Manipulation qui ne change évidemment rien. Même tenter d’installer une image système à la main via la commande adb ne règle pas le problème, semblerait-il.

D’après des retours de certains membres sur le forum officiel de Google, il semblerait que la firme soit au courant du bug et « cherche une solution ». À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’entreprise n’a pas encore communiqué officiellement sur la question ni offert de patchs pour corriger ce méchant bug. Certains témoignages font état des mêmes problèmes sur des Pixel 6a et Pixel 6 Pro.

Le Pixel 6, un téléphone maudit ?

Très gênante en soit, cette mésaventure n’est pas aidée par le fait que le Pixel 6 a déjà connu une litanie de problèmes divers et variés depuis sa commercialisation. Des problèmes d’écran aux soucis de batterie en passant par des bugs avec le lecteur d’empreintes, le téléphone a déjà été au cœur de nombreuses polémiques et cette dernière pourrait bien être la pire puisqu’elle rend proprement inutilisable un téléphone vieux de même pas trois ans.

Les belles promesses de Google sur la longévité logicielle prennent mécaniquement un coup face à ce genre de mésaventures logicielles. Avoir un téléphone qui dure c’est bien, mais encore faut-il qu’il fonctionne. Espérons que l’entreprise publie un correctif rapidement et n’oblige pas tous les mobiles concernés à faire un long détour par le SAV.