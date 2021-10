Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro auront droit à 5 ans de mise à jour, mais il y a un hic

Google a annoncé ce mardi ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Si les deux smartphones auront bien droit à cinq ans de mise à jour, les deux dernières années se concentreront sur les mises à jour de sécurité.

Ce mardi, Google présentait officiellement, après plusieurs mois d’attente, ses deux nouveaux smartphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En plus des prix, des différents coloris ou des fonctionnalités proposées grâce à la nouvelle puce Google Tensor, le constructeur a donné quelques informations à propos des futures mises à jour des appareils.

Comme le rapporte le site américain The Verge, Google a annoncé pendant la conférence que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro profiteraient de cinq ans de mise à jour. Une durée pressentie avec la publication de précédentes fuites. Néanmoins, contrairement à ce que l’on pouvait penser, il ne s’agira pas de mises à jour majeures d’Android, mais simplement de cinq ans de mises à jour de sécurité. Pour les mises à jour majeures des smartphones, Google a en effet prévu un cycle moins important comme l’a indiqué l’un des porte-paroles de la marque à The Verge :

Les utilisateurs auront au moins trois ans de mise à jour de l’OS, après quoi nous nous assurerons que les Pixel resteront sécurisés. La fréquence et les types de mise à jour dépendront des capacités et des besoins du matériel.

Autant dire que contrairement à ce qu’on pouvait attendre des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google ne compte pas changer drastiquement de politique pour sa nouvelle génération de smartphones. Les deux smartphones seront donc mis à jour jusqu’à 2024 et auront donc sans doute droit à Android 15, mais pas les versions suivantes du système d’exploitation. Après cette date, Google devrait se contenter d’apporter des mises à jour de sécurité ou des patchs mineurs pendant deux ans.

Une politique de mise à jour inchangée

La politique de mise à jour de Google restera donc inchangée avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pour rappel, la durée des mises à jour majeures pendant trois ans était déjà de mise pour les précédents smartphones, avec le Pixel 3, lancé en 2018, qui a eu droit ce mardi soit à une mise à jour vers Android 12.

Alors qu’on aurait pu espérer que Google s’aligne sur les mises à jour des iPhone d’Apple — avec cinq ans de mise à jour d’iOS — il n’en sera donc rien. Google fera cependant mieux que Samsung qui a annoncé en début d’année pousser jusqu’à quatre ans de mise à jour de sécurité pour ses smartphones Samsung Galaxy haut de gamme.

