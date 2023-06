Pixel 7 et Pixel 6 : la dernière mise à jour cause de gros soucis de batterie

Suite à une mise à jour de juin sur les séries Pixel 6 et Pixel 7 de Google, les utilisateurs ayant de sérieux problèmes de batterie se multiplient. Un souci qui ne concerne pas tous les smartphones.

Google a publié il y a deux semaines la « Pixel Feature Drop » du mois de juin. Une mise à jour des smartphones Pixel qui ajoute plusieurs fonctionnalités sur ses différents modèles. Oui, mais voilà : plusieurs utilisateurs de Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a se plaignent de complications concernant l’autonomie.

Beaucoup de Pixel avec des soucis de batteries

C’est 9to5Google qui rapporte un fil publié sur Reddit, cumulant à ce jour 370 « upvotes » et quelque 350 commentaires. Le membre ayant publié le premier message indique que sa batterie se vide plus rapidement et que son téléphone surchauffe sans raison apparente. Il ajoute même que « l’option de sélection de texte ne fonctionne pas » et qu’il a rencontré des bugs.

Un constat partagé par beaucoup d’autres dans les commentaires de la publication : « Ma batterie a plongé ces derniers jours. Besoin d’être rechargée l’après-midi », dit l’un. « La batterie de mon Pixel 6 avait 20 % lorsque je le branchais quand je me couchais. Maintenant, il semble être à 15 % à 18 heures », raconte un autre.

Un problème sur les Pixel 6 et Pixel 7 qui ne touche pas tout le monde

Pour d’autres cependant, l’installation de la mise à jour a fait disparaître des problèmes d’autonomie. En effet, le mois dernier, une mise à jour avait déjà engendré des soucis de batterie sur les Pixel 6 et Pixel 7. Elle concernait l’application Google, mais depuis un correctif avait été déployé.

Ironie du sort : la mise à jour de juin apportait des améliorations sur la batterie ainsi que sur la charge avec une chauffe diminuée. Pour le moment, Google n’a pas communiqué autour de ce problème technique et le constructeur n’est pas réputé pour ses déploiements rapides de correctifs.

