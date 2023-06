Les nouveautés sur les Pixel : plus de sécurité, de fonds d’écran et moins de vibrations

Google annonce lancer une mise à jour de sa Pixel Experience sur ses smartphones, du Pixel 4a aux Pixel 7 et 7 Pro. Tour d'horizon de la « Pixel Feature Drop » du mois de juin.

Les smartphones de Google sont réputés pour avoir un suivi de mise à jour mensuel, avec l’ajout régulier de fonctionnalités. Un mois après une Google I/O 2023 pleine de nouveautés, celles-ci sont enfin disponibles.

Avec un Pixel, vous allez pouvoir rentrer plus tranquillement en soirée

Le cas est assez classique : vous rentrez chez vous d’une soirée, en transport en commun ou à pied et vous ne vous sentez pas en sécurité. Si un smartphone ne peut pas réellement vous éviter de vous faire agresser, il peut tout de même vous aider dans ce cas, si c’est un Pixel mis à jour. Google lance une fonction pour Google Assistant : le partage des urgences et le planificateur de contrôle de sécurité.

Dans les faits, on peut demander à Google Assistant de réaliser un contrôle de sécurité à la fin d’un délai que l’on fixe, trente minutes par exemple. Au bout de ce temps, l’assistant vocal nous rappelle et si on ne répond pas, les contacts d’urgence peuvent être avertis et reçoivent votre position en temps réel.

En parlant des contacts d’urgence justement, ils peuvent être prévenus si vous êtes victime d’un accident de la route et peuvent voir votre géolocalisation. Jusqu’à maintenant, seules les urgences étaient contactées.

Les fonds d’écran se réinventent de deux manières possibles

Premier nouveau type de fond d’écran : le fond d’écran cinématique. C’est une intelligence artificielle qui transforme des photos en 2D pour créer des scènes dynamiques pour un rendu presque animé.

Autre type de fond d’écran qui fait son apparition : celui avec des émojis. On peut en mélanger plus de 4 000 avec différents motifs et couleurs pour créer celui que l’on souhaite. Plusieurs dispositions sont possibles et les options de personnalisation semblent multiples.

Les autres nouveautés qui débarquent sur les smartphones Pixel

De nombreuses autres petites fonctionnalités font leur apparition sur les smartphones Pixel. Certaines concernent tous les modèles depuis le Pixel 4a, d’autres certaines références uniquement.

Les nouveautés photo

Le mode « Macro Focus » du Pixel 7 Pro peut désormais être utilisé en vidéo. De quoi filmer de très près des objets, des insectes, etc. Pour les Pixel 6 et modèles plus récents, on peut « prendre des photos avec le retardateur en levant simplement la paume de votre main pour déclencher le minuteur après l’avoir réglé sur 3 ou 10 secondes ».

Une fonction qu’on trouve depuis longtemps chez la concurrence, notamment sur les smartphones pliables ; l’arrivée du Pixel Fold explique peut-être qu’elle débarque sur la Pixel Experience.

La transcription vocale s’améliore un peu plus

Fonctionnalité unique sur les smartphones Pixel, la transcription vocale lors d’un enregistrement, que l’on trouve sur l’application Pixel Recorder.

D’ici à quelques jours, « les utilisateurs de téléphones Pixel 6 et plus récents pourront exporter des transcriptions dans Google Docs, générer des clips vidéo étiquetés par le locuteur et rechercher des locuteurs dans les enregistrements », écrit Google dans son billet de blog.

Contrôlez vos objets connectés depuis l’écran de verrouillage

Plus besoin d’aller dans Google Home pour contrôler ses objets connectés, tout va pouvoir se faire depuis l’écran de verrouillage : éteindre ou allumer des lumières, changer la température, regarder ses caméras, etc.

Votre smartphone Google va vibrer moins fort

Seuls deux modèles sont concernés pour cette modification : les Pixel 6a et Pixel 7a. Ils vont pouvoir adapter l’intensité de leur vibration lorsqu’ils détectent qu’ils sont sur une surface dure et plate, comme une table. De quoi faire moins de bruit dû aux vibrations justement.

Des Pixel intelligents, même sur la charge

Google indique que « la recharge adaptative utilise désormais l’IA de Google pour prolonger la durée de vie de la batterie » de votre smartphone. Dans les faits, ce dernier va considérer vos habitudes pour adapter sa recharge. Typiquement, s’il sait que vous débranchez votre smartphone vers telle ou telle heure, il va se charger plus ou moins lentement pour arriver aux 100 % « une heure avant qu’il ne soit censé être débranché. »

Google Assistant : de nouvelles voix font leur apparition

L’assistant vocal de Google est dorénavant plus naturel, ce qui le rend davantage accessible. Google a été avare de détail, mais ce sont 12 voix qui sont disponibles en anglais américain.

