Le cimetière de Google s’agrandit : voici un nouveau service abandonné

Vous connaissez sûrement le cimetière de Google, ce lieu virtuel où reposent tous les services abandonnés par le géant du web. Il va bientôt accueillir un nouveau pensionnaire : goo.gl, le service de raccourcissement d'URL de Google, s'apprête à tirer sa révérence.

Google a décidé d’ajouter une nouvelle tombe à son fameux « cimetière de produits ». Cette fois-ci, c’est goo.gl, son service de raccourcissement d’URL, qui passe à la trappe.

Dans un communiqué publié le 18 juillet, le géant de Mountain View a annoncé que goo.gl cessera définitivement de fonctionner le 25 août 2025. Après cette date, si vous cliquez sur un lien goo.gl, vous tomberez sur la tristement célèbre page d’erreur 404.

Petit retour en arrière : c’était quoi, goo.gl ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, goo.gl était ce qu’on appelle un « raccourcisseur d’URL ». Lancé en 2009, ce service permettait de transformer des adresses web longues comme le bras en petits liens courts et pratiques. Par exemple, au lieu de partager un lien du genre « https://www.frandroid.com/article-tres-long-et-complique-a-retenir-vous-nimaginez-meme-pas-on-peut-ecrire-nimporte-quoi », vous pouviez obtenir un joli « goo.gl/abc123 ». Pratique pour Twitter et ses 140 caractères de l’époque, non ?

Mais goo.gl ne se contentait pas de raccourcir des liens. Il offrait aussi des outils d’analyse pour mesurer le trafic généré par ces liens. Un outil très utilisé par les agences, marketeurs et analystes du web.

Pourquoi Google tire-t-il la prise ?

Alors là, c’est la grande question. Google n’a pas vraiment donné de raison officielle, mais on peut faire quelques hypothèses. D’abord, il faut savoir que Google avait déjà annoncé la couleur en 2018 : à l’époque, la firme avait déclaré qu’elle cesserait de développer goo.gl, tout en continuant à gérer les liens existants. C’était le début de la fin.

Mais pourquoi maintenant ? Il faut bien comprendre que Google est une énorme machine qui lance constamment de nouveaux projets. Certains marchent, d’autres moins. Et quand un service ne répond plus aux objectifs de l’entreprise (que ce soit en termes d’utilisation ou de rentabilité), Google n’hésite pas à couper les ponts. C’est brutal, mais c’est comme ça que fonctionne la Silicon Valley (et beaucoup d’entreprises).

Et ce fameux « cimetière de Google » ? C’est devenu presque une blague dans le monde de la tech. Google Reader, Google+, Google Wave, Inbox by Gmail, Stadia… et plus récemment Google Podcasts. Il existe même le site « Killed by Google » qui référence tout ça. La liste des services abandonnés par Google est longue comme le bras. Certains y voient le signe d’une entreprise qui n’a pas peur d’innover et d’échouer. D’autres, plus critiques, y voient plutôt le symptôme d’une entreprise qui lance des projets à tort et à travers, sans vraiment se soucier de la fidélité de ses utilisateurs (ça c’est moi).

La vérité est probablement quelque part entre les deux. Oui, Google innove beaucoup, et c’est une bonne chose. Mais on peut se demander si l’entreprise ne gagnerait pas à être un peu plus sélective dans ses lancements, et surtout à mieux accompagner la fin de vie de ses services.

Et les alternatives à goo.gl ?

Si la fermeture de goo.gl vous laisse perplexe, pas de panique. Le monde des raccourcisseurs d’URL ne s’arrête pas aux portes de Google. Il existe en réalité une pléthore d’alternatives, chacune avec ses propres spécificités.

Bitly, par exemple, est l’un des poids lourds du secteur. Il offre des fonctionnalités avancées comme la personnalisation des liens et des analyses détaillées. TinyURL, l’un des pionniers, reste une option simple et efficace. Pour ceux qui cherchent un contrôle total, Rebrandly permet de créer des liens courts avec votre propre nom de domaine. Les adeptes de l’open source pourront se tourner vers YOURLS, qui permet d’héberger votre propre service de raccourcissement. Et si vous êtes sensible à la vie privée, des options comme is.gd ou v.gd ne collectent aucune donnée personnelle.

Bref, la disparition de goo.gl ne signifie pas la fin des liens courts, loin de là !