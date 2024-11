Voici comment le Play Store vous évitera de télécharger des applications de mauvaise qualité

Il est parfois compliqué de s’y retrouver dans la pléthore d’applications proposées sur le Google Play Store. Le magasin en contient des millions, dont de nombreux clones de mauvaise qualité.

Google travaillerait sur un système pour prévenir les utilisateurs lorsqu’une application ne vaut probablement pas le coup d’être téléchargée.

Pour aller plus loin

Google veut vous aider à repérer les apps que vous n’avez jamais ouvertes sur votre smartphone

Le site Android Authority a découvert une nouvelle fonctionnalité dans la dernière version de l’application Play Store (version 43.7.19-31) affichant des messages d’avertissement pour certaines applications.

Ces messages seront visiblement affichés dans les détails de ces apps qui ont de bonnes chances d’être de piètre qualité pour les utilisateurs :

Il ne s’agit cependant pas d’un système parfait, notamment s’il se base sur le nombre d’utilisateurs actifs. On imagine cependant que Google a travaillé son algorithme pour ne pas pénaliser les nouvelles applications ou simplement celles moins utilisées. Dans ce cas, les avis et notes des utilisateurs seront à coup sûr pris en compte.

Mais il peut s’avérer utile pour détecter rapidement si vous êtes sur le point de télécharger un énième clone rempli de publicité pour des applications très recherchées. Dans un monde parfait, ces applications ne sont tout simplement pas validées par le Play Store, mais beaucoup d’entre elles peuvent passer entre les mailles du filet de Google.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un jeudi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !