Google a ajouté une nouvelle fonction intelligente à son célèbre moteur de recherche. Les fans de jeux de société seront heureux d’apprendre que le moteur peut maintenant générer des jets de dés.

Le moteur de recherche Google est d’abord bon pour chercher, mais intègre aussi des outils bien pratiques comme sa célèbre calculatrice, ou celui permettant de connaitre le débit de sa connexion Internet. Les développeurs ajoutent régulièrement de nouveaux outils, et le dernier en date devrait faire plaisir aux fans de jeux de société.

Avec la recherche « lancer un dé » il est désormais possible de simuler un jet de dès. La firme a pensé à plusieurs formes de dés, que les connaisseurs de Donjons et Dragon vont reconnaitre facilement : des dés à 20 faces, 12 faces, 10 faces, 8 faces ou encore 4 faces. Il est également possible de modifier le résultat total du lancer en ajoutant un bonus manuellement (« +5 » par exemple). Un dé à 2 faces n’existe pas, il faudra lancer un « pile ou face » pour déterminer ce résultat.

Le site 9To5Google indique la présence d’une galerie permettant d’accéder à d’autres outils ou jeux intégrés à Google comme : un sélectionneur de couleur, ou le jeu de cartes solitaire. Cependant, cette galerie ne semble pas présente sur la version française de Google.

C’est dommage, car certains de ces outils sont impossibles à trouver sans les bons mots-clés (ou mots-clefs). Par exemple « jet de dé » ne déclenche pas l’outil. Une page officielle regroupant tous ces programmes serait une bonne idée.