Crédits : Google déploie par erreur une app pour bloquer les smartphones en cas de défaut de paiement

Google a une nouvelle application pour Android. Elle lui permet de bloquer un smartphone à distance si le crédit pour l'acheter n'était pas correctement remboursé.

Une nouvelle application mystérieuse de Google déployée sur Android a rapidement fait le tour du web. Nommé Device Lock Controller, elle permet de désactiver des fonctions à distance du smartphone sur demande d’une Banque si son propriétaire ne rembourse pas correctement son crédit.

Device Lock Controller permet la gestion des appareils pour les fournisseurs de crédit. Votre fournisseur peut restreindre à distance l’accès à votre appareil si vous n’effectuez pas de paiements. Si votre appareil est limité, les fonctionnalités de base, telles que les appels d’urgence et l’accès aux paramètres, seront toujours disponibles.



L’application a notamment été déployée aux États-Unis, mais à notre connaissance elle n’est jamais apparue en France. Son déploiement était une erreur de Google.

Une application pour le Kenya

L’application Device Lock Controller n’aurait en fait jamais dû sortir du Kenya, où elle a été déployée depuis le mois de juillet. Le déploiement aux États-Unis a été fait par erreur par Google.

Au Kenya, ce déploiement s’est fait en associations avec des organismes financiers pour lancer des smartphones sous Android Go à des tarifs plus accessibles, avec des offres de crédits. L’application est dans ce cas une sorte de garantie pour l’organisme financier.

Si l’on comprend désormais mieux le déploiement mystérieux de l’application, et non annoncé par Google, on peut s’interroger sur l’éthique portée par cette nouvelle application.