Honor 80 Pro : une version avec un écran plat ferait son apparition en Chine

Alors que la série des Honor 80 présentée il y a quelques semaines en Chine est déjà très complète, la marque travaillerait sur un Honor 80 Pro avec un écran plat, en complément de la version avec un écran incurvé déjà annoncée. Un modèle qui ne serait vendu que dans les commerces physiques, en Chine pour l'instant.

Fin novembre, Honor officialisait ses Honor 80 et 80 Pro : ce dernier dispose d’ailleurs d’un capteur photo principal de 160 Mpx. La série 80 de la marque compte quatre modèles : un 80 vanilla, un 80 SE, un 80 GT ainsi qu’un 80 Pro. Mais il semblerait que ce smartphone Honor soit disponible dans deux versions : l’une avec un écran incurvé, l’autre avec un écran plat, selon les rumeurs colportées sur Weibo par les leakers.

Un Honor 80 Pro avec un écran plat

Le Honor 80 Pro, que l’on connaît et qui a été présenté en Chine, possède une dalle incurvée de 6,78 pouces avec une définition de 2700 par 1224 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un écran percé pour accueillir non pas un, mais deux appareils photo selfie, l’un de 50 Mpx et un autre de profondeur de 2 Mpx.

Le leaker chinois Digital Chat Station indique via Weibo qu’un nouveau modèle fera son apparition, lui aussi nommé Honor 80 Pro. Il comporte quelques petites différences, surtout au niveau de l’écran, qui serait plat et non incurvé.

Une fiche technique en photo moins bonne

Le poinçon pour la caméra selfie serait plus petit et entièrement rond puisqu’un seul capteur y serait logé, de 32 Mpx au lieu de 50. Aussi, les capteurs photo arrière ne seraient pas exactement les mêmes. Pour rappel, le Honor 80 Pro annoncé possède un capteur principal de 160 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pour cette version différente, la définition du deuxième capteur serait rétrogradée à 8 Mpx.

Selon les rumeurs rapportées, ce Honor 80 Pro devrait être commercialisé en Chine dans les prochaines semaines. La version officialisée il y a un peu plus d’un mois est disponible en Chine à 3499 yuans (469 euros HT) en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 4099 yuans (549 euros HT) en 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. À noter que la version alternative ne serait pas disponible sur Internet, mais uniquement dans les magasins physiques. Il semble peu probable de la voir arriver un jour en France, d’autant plus que seul le Honor 70 de base est sorti chez nous cette année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.