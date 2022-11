Honor 80 et 80 Pro officialisés : 160 mégapixels et une fiche technique alléchante

Les Honor 80 viennent d'être officialisés en Chine. Au programme, un capteur 160 mégapixels, des puces Snapdragon et des écrans Oled.

Honor a présenté une volée de nouveaux smartphones lors d’une conférence en Chine, dont GSM Arena se fait l’écho. En plus du Honor Magic Vs, son téléphone pliant dont la sortie européenne est probable, le constructeur a aussi dévoilé ses nouveaux Honor 80 et 80 Pro.

Les deux téléphones s’équipent d’écrans Oled et d’un capteur principal de 160 mégapixels. Plus précisément, le Honor 80 Pro repose sur une dalle incurvée de 6,78 pouces avec définition de 2700 x 1224 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le Honor 80 pour sa part repose sur une dalle un brin plus petite, 6,67 pouces, en Full HD+ et 120 Hz.

Source : GSM Arena Source : GSM Arena

160 mégapixels pour les deux

Côté photo, le Pro est aussi un peu plus musclé pour les selfies, puisqu’il intègre un poinçon en forme de pilule avec deux caméras à l’intérieur, une de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le Honor 80 pour sa part affiche une seule caméra de 32 mégapixels pour les selfies.

Rappelons que les deux appareils partagent le capteur principal de 160 mégapixels. De type 1/1,56 pouce, il ouvre à f/1,8 et propose du pixel binning 16 en 1. Le Honor 80 Pro s’adjoint aussi les services d’un ultra grand-angle 50 mégapixels, troqué pour un 8 mégapixels chez le Honor 80. Les deux téléphones complètent le tout par un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Source : GSM Arena Source : GSM Arena

Côté puissance, là aussi, les deux modèles se démarquent. Le Honor 80 Pro affiche un fier Snapdragon 8+ Gen 1, une puce clairement destinée au haut de gamme, tandis que le Honor 80 de base intègre le flambant neuf Snapdragon 782G, successeur du 778 G+, une puce beaucoup plus milieu de gamme donc. Les deux téléphones seront livrés avec MagicOS 7 sous Android 12, une batterie de 4800 mAh avec une charge de 66 W. Quatre coloris sont proposés, noir, vert, bleu et rose.

Nous ne connaissons pas encore la disponibilité de ces deux appareils pour la France. Le Honor 80 Pro se négocie à 3499 yuans (469 euros HT) en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 4099 yuans (549 euros HT) en 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Honor 80 pour sa part, démarre à 2699 yuans (362 euros HT) en 8/256 Go. La version 12/512 Go se vend 3299 yuans (442 euros HT).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.