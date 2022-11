Voici à quelle sauce vont être mangés certains smartphones milieu de gamme de 2023

Qualcomm a levé le voile sur un tout nouveau processeur destiné à nos futurs smartphones du milieu de gamme. Voici donc le Snapdragon 782G, désigné comme le digne remplaçant du Snapdragon 778 G+.

Le Snapdragon 778G+ voit débarquer son successeur, le Snapdragon 782G, tout juste présenté dans un communiqué de presse officiel. Au cours de l’année 2022, le 778G+ a été croisé à plusieurs reprises dans des téléphones du milieu de gamme bien connus de nos services : les Nothing phone (1) et Honor 70, notamment.

Forcément, le Snapdragon 782G se destine lui aussi à des smartphones voguant autour de 500 euros. Pour autant, le gain de performances global n’est pas pharaonique d’une génération à une autre. Il s’agit plutôt ici de petits ajustements afin d’optimiser une puce déjà bien rodée, qui nous avait apporté satisfaction lors de nos tests.

Un cœur haute performance légèrement amélioré

Le procédé de fabrication reste donc le même d’un processeur à un autre : 6 Nm de gravure. Ce SoC s’appuie sur le même nombre et la même nature de cœurs : quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,9 GHz, trois cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,2 GHz et un cœur Cortex-A78 cadencé à 2,7 GHz.

Dédié aux tâches plus lourdes et gourmandes, ce dernier a pour l’occasion été overclocké grâce à une cadence rehaussée — de 2,5 à 2,7 GHz. Qualcomm précise par ailleurs que les performances du CPU et du GPU ont été améliorées de 5 % d’un côté, et de 10 % de l’autre. Pas de quoi bouleverser l’expérience, mais c’est toujours ça de pris.

5G et Bluetooth 5.2

Le Snapdragon 782G est capable de prendre en charge un capteur de 200 mégapixels, mais aussi un écran Full HD+ d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz ou un écran 4K d’une fréquence de 60 Hz. Le modem Snapdragon X53 le rend aussi compatible avec la 5G, dont les bandes de fréquences mmWave et la 5G sub-6.

Il faut aussi compter sur du Wi-Fi 6/6E et du Bluetooth 5.2. Selon SamMobile, le Honor 80 pourrait être l’un des premiers smartphones à en profiter. Plus tôt dans le mois, Qualcomm a profité de sa conférence annuelle pour révéler le prochain processeur qui équipera les smartphones haut de gamme à venir, le Snapdragon 8 Gen 2, que nous avons d’ailleurs pu tester.

