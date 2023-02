Grosse autonomie et design soigné : à 379 €, le Honor Magic 5 Lite tape juste

Avec son Magic 5 Lite, Honor a de quoi faire trembler la concurrence. Le constructeur a bien compris ce que l'on attend d'un smartphone en 2023 : une autonomie monstre, un module photo excellent, et surtout un prix attractif. Pour son lancement, le Honor Magic 5 Lite est ainsi proposé à 379 euros.

Deux jours d’autonomie, le tout dans un châssis ultra fin, c’est la promesse du nouveau Honor Magic 5 Lite. Cadet de la nouvelle gamme Magic 5, le modèle Lite en a dans le ventre. Car outre son endurance de 48 heures, il s’équipe d’un module photo principal de 64 mégapixels, plus que performant. Pour son lancement, il affiche un très beau tarif de 379 euros.

Un design ultra fin et élégant

Se faire oublier dans la poche sans rogner sur la qualité de fabrication : c’est le pari d’Honor sur ce nouveau smartphone de milieu de gamme. Avec 7,9 mm d’épaisseur et 175 grammes au compteur, le Honor Magic 5 Lite est un produit soigné à l’aspect premium. Pour moins de 400 euros, aucun compromis n’a été fait sur l’apparence.

À l’avant, on profite d’un très bel écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, chose rare dans cette gamme de prix. Ce large écran vous permettra de naviguer confortablement sur internet ou de visionner vos séries préférées dans les transports et d’en prendre plein les yeux.

À l’arrière, le dos du Honor Magic 5 Lite a été travaillé comme celui d’un smartphone haut de gamme. Châssis mat, coloris brillants noir, vert et silver (respectivement Midnight Black, Emerald Green et Titanium Silver), le smartphone se complète d’un imposant module photo rond, marque de fabrique des smartphones haut de gamme Honor. Celui-ci regroupe trois capteurs pour vous assurer de prendre les meilleures photos dans toutes les situations.

Une autonomie supérieure à la moyenne

Mais le vrai tour de force d’Honor ne s’arrête pas là. Sous son enveloppe fine et légère se cache une batterie à la capacité impressionnante de 5100 mAh. Une capacité rarement atteinte à la fois sur cette gamme tarifaire et dans un format aussi svelte. La promesse est alléchante : le Honor Magic 5 Lite est capable de tenir deux jours d’affilée sans avoir besoin de recharger son mobile.

Outre la longévité de la charge, Honor a pensé à ceux qui n’aiment pas laisser leur smartphone charger pendant des heures et a équipé son dernier modèle de la charge rapide 40 W. L’assurance de retrouver 100 % de batterie en à peine une heure et demie. Vous êtes parti en week-end sans prendre de chargeur ? Bonne nouvelle, votre Honor Magic 5 Lite devrait tenir jusqu’à votre retour.

Un module photo ambitieux

À l’arrière du smartphone, on retrouve le large cercle du triple module photo. Présent dans cette configuration sur de nombreux produits de la marque, il en est presque devenu une signature esthétique. Sur le Magic 5 Lite, il permet de répartir harmonieusement les trois capteurs photo du smartphone.

Sur le côté droit de ce cercle se trouve le capteur principal, le plus visible. Il dispose d’une définition de 64 mégapixels pour des clichés d’excellente qualité, à la colorimétrie juste et au piqué remarquable. Un très bel atout pour les amoureux de la photo qui veulent de belles photos sans débourser plus de 1000 euros. À gauche, on retrouve le capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et en haut, le capteur macro de 2 mégapixels assurera les prises de vue rapprochées ainsi que la profondeur de champ de vos photos portrait.

Une configuration qui ne fait pas de concessions

Sous la coque se trouve une puce Snapdragon 695 associée à 6 Go de mémoire vive (+ 5Go de RAM virtuelle avec la fonction HONOR RAM Turbo) et 128 Go de mémoire de stockage. C’est un combo qui a largement fait ses preuves ces derniers mois dans nos benchmarks en termes de performances. Il permet non seulement de faire tourner correctement la plupart des jeux du moment (de Fortnite à Marvel Snap en passant par Genshin Impact), mais garantit en plus la compatibilité avec la 5G du Honor Magic 5 Lite.

Pour son prix de 379,90 euros, le Honor Magic 5 Lite est donc un rapport qualité-prix presque imbattable. Il regroupe une fiche technique solide, une autonomie monstre, le tout dans un châssis ultra fin. Pour son lancement, Honor propose son Magic 5 Lite à seulement 379 euros. Cependant, le smartphone sera bientôt disponible sur le site du constructeur, et il semblerait qu’une offre de lancement alléchante se prépare…