Honor 200 Lite : plus qu’une journée pour l’obtenir à prix réduit et faire le plein de cadeaux

Tout juste officialisé et déjà salué pour ses prouesses en matière de photos, ses lignes ultra-fines et sa robustesse, le Honor 200 Lite profite actuellement d’une belle offre de précommande. À la clé : remise et accessoires offerts. Mais il faut faire vite, car celle-ci prend fin le 15 mai.

Reconnu pour défier le marché avec des smartphones abordables, élégants et performants, Honor revient à nouveau en force avec un modèle surprenant : le Honor 200 Lite. Accessible dès le 16 mai à tout juste 329,90 euros, ce nouveau smartphone aux lignes raffinées mise avant tout sur les selfies, sans pour autant en omettre l’essentiel.

Le dernier smartphone de Honor dispose d’un module embarquant trois capteurs photo à l’arrière, d’une bonne dose d’intelligence artificielle pour le traitement des images, ainsi qu’une fiche technique robuste. Parfait pour immortaliser vos meilleurs souvenirs de l’été qui s’annonce.

Et si vous décidez de le précommander avant le 15 mai à 23h59, Honor vous fait profiter d’une remise exceptionnelle de 30 euros et vous offre en prime :

un bracelet connecté Honor Band 9 d’une valeur de 59,90 euros ;

une paire d’écouteurs sans fil Honor Choice X5 d’une valeur de 49,90 euros.

Honor 200 Lite : cap sur les selfies

Une soirée entre amis, un défi sportif réussi, ou simplement un moment de détente au bord de la piscine et le réflexe selfie ressurgit. Mais voilà, vous pouvez avoir le meilleur photophone du marché, si la caméra avant est de mauvaise qualité, c’est la déception assurée.

Les selfies étant devenus incontournables, Honor leur a dédié une place centrale sur son nouveau smartphone abordable, le Honor 200 Lite, lancé à seulement 329,90 euros. Grâce à un capteur frontal de 50 mégapixels (très rare dans cette gamme de prix), à un système de mise au point à haute précision et un traitement de l’image abouti, la marque promet des autoportraits lumineux, nets et surtout très naturels. Exit donc les visages déformés en fonction de l’angle et de la perspective choisie.

Si Honor a mis l’accent sur les selfies, l’appareil photo principal profite lui aussi d’une belle configuration avec au programme un premier capteur de 108 mégapixels, un second de 5 mégapixels pour les portraits et les prises de vue à ultra grand-angle, ainsi qu’un dernier de 2 mégapixels consacré à la macro.

La marque a également prévu 256 Go d’espace de stockage de base pour enregistrer tous vos clichés de façon à ne plus jamais à se préoccuper de la place restante sur l’appareil.

Et pour que ce nouveau smartphone puisse vous accompagner sans crainte dans chacune de vos activités, Honor a particulièrement soigné sa conception pour garantir légèreté (166 grammes), finesse (6,78 mm d’épaisseur) et robustesse. Le Honor 200 Lite est d’ailleurs certifié 5 étoiles par SGS pour sa résistance aux chutes.

Un écran AMOLED et une grosse batterie

Les atouts du Honor 200 Lite ne se limitent pas uniquement à la partie photo. La marque a aussi équipé son dernier-né d’un bel écran incurvé AMOLED FHD+ et 90 Hz de 6,7 pouces.

En plus d’offrir une luminosité intense et une colorimétrie précise (100 % du spectre de couleurs DCI-P3), la dalle profite d’un niveau de scintillement réduit. De quoi regarder vos séries préférées ou jouer en ligne dans les conditions les plus optimales possibles.

D’autant que sur ce smartphone propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 6080, Honor a aussi prévu une fonctionnalité additionnelle permettant de booster la RAM de 8 à 16 Go, et ainsi apporter une performance accrue durant les phases de gaming.

Pour couronner le tout, le Honor 200 Lite s’avère plutôt endurant et affiche une autonomie de plus d’une journée en utilisation normale grâce à sa batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide 35 W.

En bonus, le Honor 200 Lite tourne sous MagicOS 8.0, l’interface conçue par Honor et basée sur Android 14, la dernière version en date d’Android. Le mobile apporte à ce titre une fonctionnalité pratique jusqu’à présent dédiée aux modèles les plus haut de gamme : la Magic Capsule. Introduit en 2023 sur le premium Honor Magic5 Pro, ce volet de notification interactif logé autour du poinçon vous permet d’afficher des informations personnalisées. Appels, musique, minuteur, ou encore connectivité de vos accessoires, c’est vous qui choisissez les éléments à afficher.

À noter que ce petit dernier de la marque chinoise est proposé en Cyan Lake (bleu) et en Midnight Black (noir) sur le site honor.com et auprès de tous les revendeurs partenaires. La boutique en ligne de Honor le propose aussi en Starry Blue (bleu ciel), un coloris scintillant exclusif, du plus bel effet.