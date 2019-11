Article sponsorisé par Honor

Avec son Honor 9X, Honor reprend ce qui fait le succès de la gamme X depuis plusieurs années : proposer des technologies de pointe, mais à un prix très compétitif et accessible à tous.

Présenté en France pendant le mois d’octobre, le Honor 9X est disponible depuis aujourd’hui en France. Il a la lourde tâche de succéder au Honor 8X, considéré alors par la rédaction de FrAndroid comme le nouveau mètre étalon à 250 euros. Qu’en est-il du Honor 9X cette année ? Passons en revue ses caractéristiques.

Honor 9X à 249 euros chez Cdiscount

Une dose de flagship à petit prix

C’est le propre de la gamme X chez Honor : rendre financièrement accessible des caractéristiques de téléphones haut de gamme. Le Honor 9X ne déroge pas à la règle, en proposant une fiche technique attractive, pour un prix de vente fixé à 249 euros.

La première chose qui frappe sur le Honor 9X est son écran : il est grand (6,59 pouces), ses bordures sont fines et il n’est découpé ni par une encoche ni par un poinçon. Honor a fait le choix le plus judicieux du moment pour ne pas perturber la face avant : intégrer une caméra frontale de 16 mégapixels dans un mécanisme à pop-up. Ainsi, la caméra dédiée au selfie apparaît uniquement lorsque l’utilisateur en a besoin. Que vous soyez habitué des égoportraits ou non, cela reste la meilleure manière de dissimuler ce capteur pour profiter au mieux de toute la diagonale de l’écran.

Au dos du téléphone, le Honor 9X arbore une autre caractéristique de smartphone haut de gamme : une triple caméra. Celle-ci se présente comme suit : une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle et enfin un troisième capteur pour mesurer les distances. Ce dernier est capable de bien délimiter le sujet d’une photo afin que le détourage du mode portrait soit réussi.

Ces caractéristiques fonctionnent de concert avec des optimisations logicielles pour obtenir des clichés de qualité. L’ouverture du capteur principal à f/1,8 combinée à une technologie de fusion de 4 pixels en 1 permet au Honor 9X de capter et d’afficher plus de lumière sur ses photos. Et lorsqu’il fait nuit, le Honor 9X peut compter sur son mode Cliché Nocturne qui augmente le temps de pose, tout en compensant les mouvements de la main grâce une stabilisation électronique aidée par l’intelligence artificielle.

Gamme X de Honor : technologies de pointe et prix attractifs

Présente en France depuis 2015 avec le Honor 4X, la gamme X de Honor a toujours démocratisé des technologies récentes sur des smartphones accessibles. C’est le cas du Honor 8X sorti l’an dernier : il arbore un écran avec des bordures très fines tout en conservant un prix accessible de 249 euros. Mais Honor ne mise pas tout sur la démonstration technique et n’oublie pas les caractéristiques principales que les utilisateurs attendent, comme les performances et l’autonomie.

Le Honor 9X est équipé du processeur Kirin 710F avec 4 Go de RAM : un couple solide qui fait tourner le smartphone de manière fluide et qui permet de jouer à des jeux récents et gourmands en faisant de petites concessions sur les graphismes. La batterie du Honor 9X est plus grande que son prédécesseur : elle mesure désormais 4 000 mAh et promet de longues heures d’autonomie, voire deux jours en usage modéré. Honor corrige d’ailleurs l’un des principaux défauts du Honor 8X : exit le micro-USB qui laisse la place à de l’USB-C et une charge rapide. La capacité de stockage passe également à 128 Go dans la version de base, une caractéristique plutôt rare pour des smartphones de cette gamme de prix. C’est un bond en avant appréciable pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de contenus sur leur téléphone. Le stockage du Honor 9X est certifié UFS 2.1, un label qui assure une rapide vitesse d’écriture et de lecture des données.

Honor 9X : un prix qui n’augmente pas

Le Honor 9X profite de diverses améliorations notables face à son prédécesseur, mais pourtant le prix reste le même. Commercialisé depuis le mercredi 6 novembre, son prix est affiché à 249 euros. Un rapport qualité-prix solide pour un smartphone performant, élégant et capable de prendre de belles photos.

Honor 9X à 249 euros chez Cdiscount