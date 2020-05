Honor X10 5G : une fuite révèle son design et sa fiche technique complète

Alors que Honor présentera ses nouveaux produits le 18 mai prochain, les leakers s’en donnent à coeur-joie. Le design et la fiche technique complète du Honor X10 5G sont déjà connus.

En 2020, difficile de garder le secret dans l’industrie du smartphone. Honor n’y échappe pas et voit son X10 5G apparaître sur la toile à quelques jours de sa conférence de lancement en ligne. Si le constructeur parvient à garder le mystère autour de ses prix, le design et la fiche technique intégrale sont d’ores et déjà connus.

Un design tout en reflets

Si l’on en croit les rendus officiels en fuite sur le site Vmall, Honor ne bouleverse pas les codes avec le X10 5G mais mise sur des ingrédients qu’il maîtrise très bien. Ainsi, le design se caractérise par un écran de 6,63 pouces recouvrant toute la surface avant. Pas d’encoche ni de poinçon, le constructeur opte pour un module photo rétractable positionné sur la gauche. Le lecteur d’empreintes, lui, serait caché sous le bouton d’alimentation, comme sur le Realme 6 Pro.

À l’arrière, Honor adopte les codes de 2020 en intégrant un module photo rectangulaire placé dans le coin supérieur gauche. Le X10 5G se caractérise par un jeu de reflets dévoilant des formes géométriques qui ne sont pas sans rappeler celles du Galaxy A51 de Samsung. Enfin, Honor aurait réservé deux bonnes surprises : l’intégration d’un jack 3,5 mm devenu si rare aujourd’hui ainsi qu’une certification d’étanchéité.

Pas de services Google

Hasard du timing, le leaker Ishan Agarwal y va aussi de ses informations exclusives. Sur son compte Twitter, il dévoile la fiche technique complète du X10 5G.

Selon lui, le prochain smartphone de Honor embarquera une puce Kirin 820 5G ainsi que 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 256 Go via NM Card, carte mémoire propriétaire de Huawei). L’écran LCD afficherait un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition Full HD+ (2400 x1080 pixels). L’ensemble serait alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge rapide. Honor fournirait d’ailleurs un chargeur de 22,5 W. Côté connectivité, le X10 serait donc compatible 5G et Bluetooth 5.1.

Pour la photo, Honor s’appuierait sur un triple module composé d’un capteur principal de 40 mégapixels (objectif grand angle f/1,8), d’un objectif ultra grand-angle (f/2,4) avec capteur de 8 mégapixels et d’un objectif macro avec capteur de 2 mégapixels. L’ensemble assurerait donc une certaine polyvalence au X10 5G.

Enfin, le smartphone tournerait sous Android 10 avec la surcoupe Magic UI 3.1.1. Toujours sur la liste noire américaine, Honor ne devrait pas fournir les services Google. On retrouverait donc les Huawei Mobile Services ainsi que l’App Gallery sur nos modèles européens. Une situation qui n’est pas près de changer Donald Trump ayant annoncé un prolongement des sanctions jusqu’à mai 2021 au moins.