Voici comment imprimer ses documents gratuitement pendant 6 mois grâce à HP Instant Ink

Et si vous laissiez votre imprimante commander ses cartouches d'encre ? Instant Ink de HP s’occupe de vous approvisionner lorsque c’est nécessaire. De quoi réaliser de belles économies.

Sur une imprimante, la panne d’encre intervient souvent aux pires moments. Sauf si vous optez pour le service Instant Ink de HP et son système de livraison intelligent et automatique de cartouches.

Pratique, cette solution est aussi très économique, l’abonnement débutant à 1,49 euro par mois. Concrètement, vous payez pour le nombre de pages que vous imprimez et non plus pour les consommables. À l’occasion du lancement de ce service chez Carrefour, HP vous permet en prime de le découvrir à moindre coût :

pour tout achat d’une imprimante HP compatible chez Carrefour, la marque américaine vous offre 6 mois d’abonnement à l’Instant Ink ;

les personnes déjà équipées peuvent quant à elles obtenir en un clic un solde de 10 euros à valoir sur leur nouveau compte Instant Ink.

Avec Instant Ink, c’est HP qui se charge de tout

Lorsqu’une cartouche d’encre arrive en fin de vie, les désagréments commencent. Entre l’énergie dépensée à chercher la bonne référence, les déplacements en magasin pour la remplacer au plus vite et le coût du matériel, ces moments sont souvent redoutés.

Pour vous permettre d’utiliser votre imprimante dans la plus grande sérénité et être certain de pouvoir imprimer vos documents importants en temps et en heure, HP a mis en place le service Instant Ink.

Ultra-pratique, cette solution automatise la commande de cartouches. Mais pas question de vous livrer à une fréquence prédéterminée et de vous surcharger de consommables dont vous n’avez que faire.

Pensé pour s’adapter avant tout à vos besoins, le programme Instant Ink évalue en permanence les niveaux d’encre restants. Et en se basant sur vos usages, il vous approvisionne uniquement lorsque c’est nécessaire. En prime, tous les produits transmis sont officiels et de marque HP.

Autre avantage majeur de l’Instant Ink : vous ne payez pas les consommables, mais un abonnement adapté à votre niveau d’impression mensuel moyen. Vous n’avez donc pas à débourser une belle somme pour faire le plein, surtout si vous n’imprimez que quelques pages par mois.

À noter que HP vient d’ajouter une nouveauté très appréciable à son service Instant Ink. Il est désormais possible de se faire livrer automatiquement du papier HP, sur le même principe que l’encre, afin de ne jamais se faire surprendre par un tiroir vide. Disponible à partir de 0,79 euro par mois, cette option peut être ajoutée et supprimée à tout moment depuis le compte Instant Ink.

Un abonnement flexible pour répondre à vos besoins et éviter les surcoûts inutiles

HP a prévu des abonnements pour tous les profils, des utilisateurs les plus occasionnels aux petites entreprises imprimant jusqu’à 800 pages par mois. En fonction du type de consommable, le prix de l’abonnement varie de 1,49 à 27,99 euros par mois.

Mais la véritable force de l’Instant Ink réside dans sa flexibilité. Si certains mois le quota d’impressions n’est pas atteint, HP reporte automatiquement ce solde non utilisé sur le mois suivant. La marque américaine vous permet d’atteindre jusqu’à trois fois le nombre de pages initialement incluses dans votre forfait.

À l’inverse, si vous avez besoin d’imprimer plus que votre formule ne le prévoit, HP propose des packs complémentaires de 10 à 15 pages à seulement 1 euro. Instant Ink s’adapte donc de près à vos besoins du moment et optimise ainsi vos factures. De plus, cette offre est sans engagement et peut donc être modifiée ou résiliée à tout moment.

Dernier atout : le recyclage. Les cartouches ne peuvent être jetés dans les poubelles de tri domestique et là encore, les stocker puis les déposer dans un point de collecte adapté est contraignant. HP se charge alors de récupérer vos consommables usagés à chaque livraison.

La bonne imprimante HP : un pré-requis pour bénéficier de l’Instant Ink

Toutes les imprimantes HP ne sont pas compatibles avec le service Instant Ink. Avant d’y souscrire, il est donc essentiel de vérifier que votre modèle actuel ou celui que vous souhaitez acquérir est bien adapté.

Carrefour en propose d’ailleurs une large gamme, répondant à tous les besoins. Voici les meilleures offres du moment :

la HP DeskJet 2823e à jet d’encre : affichée au prix plancher de 59,99 euros, cette imprimante multifonction avec scanner intégré offre toutes les fonctionnalités essentielles et s’avère facile à utiliser.

la HP ENVY 6022e à jet d’encre : proposée à 99,90 euros, ce modèle multifonction vous permet d’imprimer images et photos en un clin d’œil en plus de vos documents traditionnels. Très pratique à l’usage, cette imprimante présente l’avantage d’accueillir plusieurs formats de papiers.

la HP LaserJet M110we à laser : actuellement disponible à 99,99 euros au lieu de 119,99 euros, cette machine est capable d’imprimer rapidement de grands volumes. Étudiants et professionnels gagnent à la fois en temps et en qualité d’impression comparé à un modèle à jet d’encre.

En cas de doute sur la compatibilité d’une imprimante HP avec l’offre Instant Ink, la marque américaine vous propose de vérifier ce point en quelques clics depuis la page dédiée au service.