JBL REFLECT Eternal : un casque audio à recharge solaire pour une autonomie illimitée

JBL vient de présenter son nouveau casque audio sans fil : le Reflect Eternal. Derrière ce nom se cache une nouvelle technologie de recharge solaire, qui promet une autonomie virtuellement illimitée.

En tant que fournisseur de produits de grande consommation, le secteur de la tech se doit de devenir rapidement vert. Il faut dire que sa production n’est pas forcément la plus écologique, même si les efforts en la matière se renforcent d’année en année.

Qui dit vert ne dit pas nécessairement mauvais, ou pire, pour autant. Aujourd’hui, JBL présente un concept vert qui en prime répond à une grande problématique des casques audio : l’autonomie.

JBL présente le REFLECT Eternal à recharge solaire

Voici venir le JBL REFLECT Eternal. Derrière ce nom quelque peu verbeux se cache en vérité un casque très intéressant dont voici la présentation vidéo officielle.

Sa plus grande particularité, sans même parler de son son ? Être équipé de la technologie Exeger Powerfoyle qui transforme l’arceau du casque en panneau solaire. Ainsi, le casque se recharge grâce à la lumière et peut virtuellement offrir une autonomie illimitée.

Le REFLECT Eternal n’est pas proposé en magasin pour le moment, puisque JBL a ouvert sa campagne IndieGogo pour le financer. Sur sa page, le constructeur promet que deux heures à l’extérieur permet de récupérer 168 heures d’écoute, et que le casque se rechargera aussi (bien que moins efficacement) grâce aux lumières artificielles.

Sa batterie de 700 mAh promet à elle seule une batterie de 24 heures, mais le concept du casque est de pouvoir se recharger tout en écoutant sa musique. Aussi, la recharge solaire est censée compenser la déperdition de la batterie à l’infini.

Si la batterie venait à manquer sur un long trajet (on pense notamment à un vol d’avion), un port USB type C est également présent pour recharger de manière plus traditionnelle le casque. Le casque fonctionne grâce au Bluetooth 5.0 et supporte les profils A2DP V1.3, AVRCP V1.5 et HFP V1.6.

Financement participatif

La campagne IndieGogo se terminera en janvier 2020 et promet de faire ses premières livraisons dès octobre 2020, après une mise en production en août. Le concept est très alléchant, mais la technologie reste encore à éprouver ; rien n’indique que tout fonctionnera à merveille. C’est en tout cas une excellente initiative de la part de JBL de chercher à devenir vert tout en créant un concept innovant.