Le célèbre laptop ThinkPad de Lenovo décliné en un smartphone Android

Après des années d’absence, Lenovo revient avec son ThinkPhone 25. Un smartphone qui promet de séduire les entreprises, mais qui soulève aussi de nombreuses questions.

Lenovo fait son grand retour sur le marché des smartphones professionnels avec le ThinkPhone 25.

Un Motorola Edge 50 Neo en costume cravate ?

Premier constat qui saute aux yeux : le ThinkPhone 25 ressemble comme deux gouttes d’eau au Motorola Edge 50 Neo. Et pour cause, il s’agit bel et bien du même appareil, avec quelques ajustements cosmétiques et logiciels. Lenovo, qui possède Motorola, a donc choisi de recycler un modèle grand public pour s’attaquer au marché professionnel. Une stratégie qui peut surprendre, mais qui permet à la marque de proposer un tarif particulièrement agressif : 499 €, soit moitié moins que le précédent ThinkPhone.

Côté design, on retrouve la signature visuelle des ThinkPad, avec un dos en fibres d’aramide imitant le carbone. Un choix qui donne indéniablement un côté « pro » à l’appareil. Cela me fait penser au Motorola Razr i, avec dos en fibre de carbone.

Sous le capot, le ThinkPhone 25 embarque un processeur MediaTek Dimensity 7300. Un choix qui peut surprendre pour un appareil professionnel, les puces Qualcomm Snapdragon étant généralement privilégiées dans ce segment. Néanmoins, ce processeur offre des performances tout à fait honorables pour un usage quotidien, avec ses 8 cœurs cadencés jusqu’à 2,4 GHz.

Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le ThinkPhone 25 dispose d’une configuration solide pour la plupart des tâches professionnelles. La multitâche devrait être fluide, et le stockage suffisant pour les applications et documents professionnels. On reste néanmoins sur du milieu de gamme, et ce n’est pas forcément un très bon rapport performances-prix.e

Un écran qui en met plein la vue

L’écran du ThinkPhone 25 est sans conteste l’un de ses points forts. Avec sa dalle pOLED de 6,36 pouces, sa définition de 2670 × 1220 pixels et sa luminosité maximale de 3 000 nits en HDR, il promet une excellente lisibilité, même en plein soleil. La technologie LTPO permet en outre d’adapter le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, optimisant ainsi l’autonomie.

La compatibilité HDR10+ et la profondeur de couleur sur 10 bits assurent une excellente qualité d’affichage, que ce soit pour la consultation de documents ou le visionnage de contenus multimédias. La protection Gorilla Glass 7i devrait quant à elle garantir une bonne résistance aux rayures et aux chocs du quotidien.

Contrairement à de nombreux smartphones professionnels qui font souvent l’impasse sur la partie photo, le ThinkPhone 25 mise gros sur ce domaine. On trouve ainsi un capteur principal Sony Lytia 700C de 50 mégapixels, doté d’une stabilisation optique et d’une optique avec ouverture f/1.8. Il est épaulé par un téléobjectif x3 de 10 mégapixels(également stabilisé) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. La caméra frontale de 32 Mpx n’est pas en reste.

L’autonomie… certainement trop juste

Si le ThinkPhone 25 brille par de nombreux aspects, son autonomie pourrait bien être son point faible. Avec une batterie de 4 310 mAh, il se situe en dessous de la moyenne des smartphones de sa catégorie, qui proposent généralement des capacités avoisinant les 5 000 mAh.

Ce choix étonnant pour un smartphone professionnel pourrait s’expliquer par la volonté de Lenovo de conserver le design du Motorola Edge 50 Neo. On peut d’ores et déjà s’interroger sur la pertinence de ce compromis pour un usage professionnel intensif.

Lenovo mise gros sur la longévité logicielle du ThinkPhone 25. Avec la promesse de 5 ans de mises à jour du système d’exploitation Android et de correctifs de sécurité, la marque se positionne clairement sur le terrain de la durabilité. C’est moins bien que Google et Samsung, mais c’est un pas dans la bonne direction.

Un autre aspect qui rend ce smartphone pertinent est la gestion de flotte : la marque chinoise intègre un logiciel dédié. Lenovo capitalise ici sur son expérience dans le domaine des PC professionnels pour offrir un écosystème cohérent aux entreprises.