Jusqu’à présent, le groupe Lenovo/Motorola avait des marchés bien déterminés pour chacune de ses marques de smartphones. Les appareils Lenovo étaient commercialisés en Asie, les modèles Motorola en Europe ou en Amérique. Avec l’arrivée du Lenovo Z6 Pro en Europe, c’est un basculement qui s’opérerait de la part du groupe chinois.

Rappelez-vous, c’était en 2014. Lenovo annonçait à l’époque de la branche mobilité de Motorola à Google. Un rachat stratégique pour le groupe chinois, à l’époque spécialisée dans le domaine des ordinateurs. En effet, si Lenovo proposait déjà des smartphones sous sa propre marque en Asie, ce rachat lui a permis de s’implanter en Europe ou en Amérique.

Maintenant que le groupe Lenovo a une véritable expérience dans l’univers des smartphones en dehors de l’Asie, il compte aller encore plus loin comme l’a découvert le site GSM Arena. En effet, la firme a décidé de lancer sous sa propre marque en Europe le Lenovo Z6 Pro, dévoilé en avril dernier. Le smartphone est d’ores et déjà disponible sur le site de e-commerce bulgare de la marque, mais GSM Arena précise que « l’appareil sortira dans d’autres pays européens grâce à son réseau de distribution ».

Un excellent rapport qualité-prix

Pour rappel, le Lenovo Z6 Pro est un smartphone équipé d’une puce Snapdragon 855, d’un écran OLED de 6,39 pouces Full HD+, de 6 à 12 Go de RAM, de 128 ou 512 Go de stockage, d’un lecteur d’empreintes dans l’écran, d’une batterie de 4000 mAh et de quatre appareils photo au dos. En Chine, le smartphone a été lancé à partir de 2 899 yuans, soit 385 euros HT. Sur le site bulgare de Lenovo il est proposé à 999 levs bulgares, soit 510 euros.

Interrogé, Lenovo France n’a pas su nous indiquer si le Lenovo Z6 Pro sortira également en France. Nous vous tiendrons bien sûr au courant ultérieurement en cas de commercialisation dans l’Hexagone.