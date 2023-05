Le LG gram 16 2022 16Z90Q-G.AA79F devient un ultrabook incontournable grâce à ces 800 euros de remise

Un poids de 1,19 kg. Voilà ce qui fait du LG gram 2022 16Z90Q-G.AA79F la définition même du PC ultraportable. Qui plus est, cet allié puissant des utilisateurs nomades profite d’une grosse remise de 800 euros.

Un bon ultrabook se doit d’être léger et puissant. Deux objectifs que remplit haut la main le LG gram 2022 16Z90Q-G.AA79F. Non content d’afficher un poids plume, parfait pour celles et ceux constamment en déplacement, il peut compter sur une fiche technique performante, avec notamment un processeur Intel de 12ᵉ génération.

Ce qui permet surtout au LG gram 16 de se démarquer des autres ultrabooks, c’est son prix. Le constructeur propose une généreuse remise de 800 euros, ce qui fait tomber le tarif du LG gram 16 à 999 euros au lieu de 1 799 euros. C’est une excellente affaire.

Comment profiter des 800 euros de réduction ?

Pas de bonus de reprise ni d’offre de remboursement. Pour obtenir le LG gram 2022 16Z90Q-G.AA79F à 999 euros au lieu de 1 799 euros, il faut simplement ajouter l’ordinateur à son panier sur le site officiel de LG. La réduction s’applique alors automatiquement, afin de bénéficier du prix réduit lors du paiement.

L’essence même de l’ultrabook

Là où bon nombre d’ordinateurs portables ne parviennent pas à se faire oublier lorsqu’il s’agit de se déplacer, le LG gram 16 donne tout son sens au mot « portable ». Son épaisseur de 1,7 cm et surtout son poids plume de 1,19 kg en font une machine facilement transportable. Il se glisse aisément dans un sac et se fait oublier tant son poids est léger.

Son châssis en alliage de magnésium ne s’encombre d’aucune fioriture superflue, ce qui en fait un bel appareil. Son design sobre abrite un grand écran de 16 pouces avec un format 16:10, idéal pour les tâches de bureautique. Avec ses bordures ultra fines, le LG gram 16 offre donc une belle surface d’affichage. Sa définition QHD+ (WQXGA 2 560 x 1 600 pixels) assure un certain confort de travail. C’est aussi très appréciable pour regarder des films et séries en streaming dans les meilleures conditions.

Qui plus est, la dalle du LG gram 16 jouit d’un traitement antireflet ce qui permet de profiter d’angles de vue étendus. De même, consulter son ordinateur en plein air, pour profiter des beaux jours ne devraient poser aucun problème de visibilité.

Les tranches du LG gram 16 accueillent un port HDMI, deux ports USB 3.2, deux prises Thunderbolt 4, un port jack 3,5 mm et un lecteur de carte microSD. De quoi connecter de nombreux périphériques comme un clavier externe ou un écran secondaire, et ce, malgré la finesse de l’ordinateur.

Fin, mais puissant

Le LG gram 2022 16Z90Q-G.AA79F ne s’appuie pas uniquement sur son design léché pour séduire les utilisateurs. Il promet aussi de belles performances. Le LG Gram 16 tire sa puissance d’un processeur Intel Core i7-1260P, cadencé à 3,40 GHz (avec Turbo Boost à 4,70 GHz) couplé à 16 Go de RAM et une puce Iris Xe Graphics.

L’exécution des tâches bureautiques se fait sans aucun ralentissement, tout comme le multitâche. Même le montage audio ou vidéo et l’édition d’image ne posent aucune difficulté au LG gram 16.

De son côté, le SSD de 1 To permet à la fois de stocker un grand nombre de contenus, mais aussi de réduire radicalement les temps de chargement. Windows 11 installé nativement sur le SSD démarre donc en quelques secondes.

L’ultime point fort du LG gram 16 est sans conteste son autonomie. Sa batterie de 80 Wh lui permet d’encaisser une grosse journée de travail loin d’une prise, et même un peu plus. De quoi partir en déplacement le temps d’une journée sans emporter de chargeur.

Autant de bons points qui assurent au LG gram 16 de se positionner comme un allié parfaitement recommandable pour celles et ceux qui recherchent portabilité et confort. Surtout lorsque son tarif passe sous les 1000 euros.