Avec cet appareil, Meta veut proposer « l’élément technologique le plus avancé au monde »

Meta travaille toujours sur ses futures lunettes de réalité augmentée et a de fortes ambitions pour son lancement, prévu avant 2030.

La tendance semble être retombée en 2023, mais le groupe américain Meta n’a pas abandonné pour autant son projet de métavers. Outre ses différents casques de réalité virtuelle et ses lunettes conçues en partenariat avec Ray-Ban, le groupe américain travaille en coulisse sur de nouveaux appareils prévus à plus ou moins long terme.

C’est dans les colonnes de la newsletter Command Line du site The Verge que le responsable technique de Meta, Andrew Bosworth, a livré quelques informations sur les projets à long terme du groupe, notamment en matière de lunettes de réalité augmentée. Il faut dire que, à terme, le projet principal de Meta dans le domaine de la réalité augmentée consiste à miniaturiser ses casques Oculus. Actuellement, la firme propose à la fois des lunettes intelligentes, mais sans écran, et un casque de réalité virtuelle orienté vers un usage fixe. L’objectif de Meta est ainsi de proposer des lunettes compactes de réalité augmentée que les utilisateurs pourraient porter avec eux à n’importe quel moment, en remplacement d’un smartphone.

Pour Andrew Bosworth, cet appareil sera « l’élément technologique le plus avancé au monde dans son domaine » et « la chose la plus avancée qu’on n’aura jamais conçu en tant qu’espèce », rien que ça.

De nombreux défis technologiques à relever

Néanmoins, ces lunettes de réalité augmentée, connues en interne sous le nom de code Project Nazare, ne sont pas près d’arriver de sitôt dans le commerce. Il faudra en effet attendre l’an prochain pour que Meta développe les premiers prototypes. Les dispositifs plus avancés, mais toujours en prototypage, sont prévus pour 2026 et 2028. Autant dire que les lunettes ne devraient pas être lancées avant la toute fin de la décennie, autour de 2030.

Il faut dire que les défis sont nombreux. Actuellement, un des dispositifs les plus avancés technologiquement pour la réalité augmentée est le casque Vision Pro d’Apple. Néanmoins, il s’agit toujours d’un casque particulièrement visible et qui nécessite une batterie portative à accrocher sur soi. Pour ses lunettes, Meta compterait aller encore plus loin dans la miniaturisation, ce qui n’est pas sans poser de soucis pour loger la batterie ou permettre un affichage suffisamment immersif.