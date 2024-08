L’Apple Vision Pro n’a plus de concurrent, Meta jette l’éponge

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, a récemment pris la décision de mettre fin au développement de son casque de réalité mixte haut de gamme, lequel devait rivaliser avec l’Apple Vision Pro

Les raisons de l’abandon

Connu sous le nom de code La Jolla, se cachait derrière le Quest Pro 2, un casque qui devait sortir en 2027.

The Information, qui rapporte l’histoire, indique que la principale raison de l’abandon de ce Quest Pro 2 réside dans les coûts élevés de production. Le casque, qui devait intégrer des technologies avancées telles que des écrans micro-OLED, s’est avéré trop coûteux à produire. Ces écrans, similaires à ceux utilisés par Apple dans son Vision Pro, sont non seulement chers, mais aussi difficiles à fabriquer en grande quantité.

Ce Quest Pro 2 devait tenir dans une enveloppe inférieure à 1000 dollars. Lors d’une réunion à laquelle a participé Mark Zuckerberg, mais aussi Andrew Bosworth, président en charge de la réalité virtuelle chez Meta, a été indiqué que la ligne tarifaire ne pourrait être tenue. Et l’accueil mitigé de l’Apple Vision Pro n’a rien arrangé à l’affaire. Son tarif de 4000 euros fait parti des principales raisons de ses mauvaises ventes.

De plus, le marché cible du Quest Pro 2, à savoir les entreprises et les professionnels, n’a pas répondu aux attentes de Meta. Le Quest Pro original, malgré ses spécifications impressionnantes, n’a pas réussi à séduire un large public en raison de son prix élevé.

Une stratégie de recentrage

Andrew Bosworth a expliqué sur Threads que l’abandon du Quest Pro 2 ne signifie pas la fin des ambitions de Meta dans le domaine de la réalité virtuelle et mixte. « Nous avons en permanence de nombreux prototypes en cours de développement. Mais nous ne les mettons pas tous en production […] Nous allons de l’avant avec certains, nous en laissons d’autres de côté. »

En parallèle, Meta semble se concentrer sur des produits plus abordables et destinés au grand public. Des rumeurs suggèrent que la société travaille sur un nouveau casque, le Meta Quest 3S, qui serait une version plus économique du Quest 3.

Autre projet, des lunettes de réalité augmentée. Il s’agit du modèle Orion qui viendra concurrencer les Specacles 5 de Snap. Mais ces deux produits seront réservés aux influenceurs et développeurs.